Primele declarații ale lui Cătălin Bordea după divorț: ”Mi-am pierdut soția, dar…”

Căsnicia lui Cătălin Bordea și a Liviei s-a destrămat, oficial, în urmă cu o săptămână, când cei doi foști soți au semnat actele de divorț, la notar. După ce juratul de la iUmor a făcut public acest lucru, pe rețelele de socializare, acesta a oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO și prima sa declarație, despre acest eveniment trist din viața sa.

Povestea de dragoste dintre Cătălin Bordea și Livia s-a încheiat, oficial, după mai bine de 11 ani de relație. Cei doi s-au iubit cu foc, însă a venit și ziua în care bruneta a decis să-și continue viața pe un alt drum.

Deși nu și-ar fi dorit acest lucru, actorul i-a dat toată libertatea, semnând actele de divorț, la notar.

„Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat, însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Cătălin Bordea, pe Instagram.

„Mi-am pierdut soția, dar pe mine mă păstrez”

Un familist convins, Cătălin se resimte încă după acest eveniment trist din viața sa. Acesta a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, prima sa declarație, de după divorț. Printre altele, actorul ne-a mărturisit că se va focusa strict pe cariera profesională, iar după ce va încheia filmările pentru iUmor, va încerca să evadeze, măcar o săptămână, undeva departe de capitală.

„E destul de greu să îmi fac planuri de vacanță acum și cam orice fel de planuri la nivel personal.

Mă focusez pe latura profesională unde lucrurile merg foarte bine, iar după ce termin filmările la iUmor probabil voi evada o săptămână departe de București. Mă concentrez pe mine să fiu ok. Mi-am pierdut soția, dar pe mine mă păstrez”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Chiar mi-a plăcut să fiu căsătorit”

Câștigătorul show-ului America Express nu ne-a ascuns faptul că în ciuda celor întâmplate, încă mai crede în instituția căsătoriei.

„Cred, mie chiar mi-a plăcut să fiu căsătorit”, a completat acesta.

„Cancerul a recidivat”

În urmă cu mai bine de o lună, CANCAN.ro a anunțat în premieră faptul că Livia, soția lui Cătălin Bordea, a plecat de acasă și că un divorț era iminent. Vedeta TV ne-a acordat, în exclusivitate, primele declarații despre perioada nefastă prin care trecea.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari.

Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

