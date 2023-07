„Ai prefera să mori!”. Livia Bordea, dezvăluiri tulburătoare despre problemele grave de sănătate. Înainte de divorț, fosta soție a lui Cătălin a avut o perioadă de coșmar

În urmă cu ani buni, Livia Bordea povestea, pe rețelele de socializare, că a avut o perioadă extrem de dificilă. Fosta soție a lui Cătălin Bordea a avut depresie, înainte de a ajunge la divorț. Puțini sunt cei care știu prin ce chin de nedescris a trecut.

Chiar dacă era căsătorită cu câștigătorul de la America Express, bruneta nu a fost prea vocală în lumea mondenă. De puține ori și-a expus sentimentele și supărările, așa cum s-a întâmplat atunci când nu a mai rezistat să-și ascundă suferința, spunând:

„Probabil că, dacă ai fost în locul ăla întunecat, știi exact despre ce vorbesc. Pentru că eu am fost. Mi s-a spus că e moft, că pot să trec peste, că trebuie doar să vreau. Ei bine, nu. Nu e suficient să vrei. Pentru că nu ai de unde să vrei. Când nu există motiv să te trezești dimineaţa, când ai prefera să mori în loc să deschizi ochii după o noapte oricum nedormită.

Când nu găsești explicație pentru starea îngrozitoare în care te afli, lume dragă, nu e suficient doar să vrei. Nu ştiu de ce scriu asta. Dar o să scriu. Pentru cei care cred că dacă zâmbești mereu, automat esti fericit mereu. Poate eşti. Dar e posibil să nu fii. Eu n-am fost. Eu m-am trezit din somn plângând în hohote, aparent fără vreun motiv. Eu am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună” a scris Livia pe Facebook.

Livia Bordea: „Am luptat singură și nu știu dacă a fost cea mai bună alegere”

În mod firesc, într-o căsnicie, partenerul ar trebui să fie un sprijin, dar în momentul în care Livia Bordea avea, poate, cea mai mare nevoie de ajutor, s-a simțit singură, spunând:

„Eu am băut doar cafea şi am mâncat biscuiți o bună perioadă. Altceva nu puteam. Tot ce ştiam e că eu nu mai pot așa. Mă priveam în oglindă şi încercam, printre lacrimi, să mă adun. Să îmi spun că sunt bine, că e o fază, un moft, cum mi se tot repeta. Dar tot ce îmi doream era să dispar. Mi s-a pus un diagnostic, mi s-au recomandat pastile. Nu le-am vrut. Am plecat de unde eram. Și eram în Paradis. Am luptat singură şi nu ştiu dacă asta a fost cea mai bună alegere. Dar așa am ştiut eu să procedez”, a adăugat Livia Bordea.

Cătălin Bordea și Livia au divorțat

După o relație de 11 ani, o cununie făcută pe 22 mai 2014 și nunta din 2019, pe 13 iunie 2023 a venit divorțul oficial dintre Livia și Cătălin Bordea. Cei doi nu mai erau împreună de luni bune, comediantul fiind părăsit de soție, dar rezolvarea legală a venit abia de curând. După ce CANCAN.RO a dezvăluit întreaga poveste din spatele aparențelor păstrate pe social media, a venit și mesajul oficial, din partea vedetei de la Antena 1:

„Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat, însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”, este mesajul transmis de Cătălin Bordea, pe Instagram.

