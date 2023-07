Cătălin Bordea a redevenit un bărbat liber, după mai bine de un deceniu în care s-a dedicat unei singure femei: Liviei, de care a divorțat zilele trecute. Artistul nu se simte încă pregătit să înceapă o nouă relație, însă a făcut deja primul pas spre uitare, iar CANCAN.RO are toate detaliile.

Unul dintre cei mai buni actori de stand up comedy din România, Cătălin Bordea, trece prin momente dificile. Zilele trecute, el a confirmat informațiile dezvăluite, în exclusivitate, de CANCAN.RO. Faptul că el și soția lui s-au despărțit și că au și divorțat, oficial, la notar:

“Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. Probleme personale mari.Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, ne-a mărturisit juratul de la iUmor.

Conform surselor noastre, Livia ar fi deja implicată într-o altă relație, pe care o ascunde de ochii tuturor, inclusiv ai lui Bordea.

CITEȘTE ȘI: S-A ALES PRAFUL DE CĂSNICIA LOR! CĂTĂLIN BORDEA A SEMNAT ACTELE DE DIVORȚ ÎN FAȚA NOTARULUI. LIVIA VA DEVENI, ÎN MOD OFICIAL, O FEMEIE LIBERĂ

Își face un nou tatuaj cu o simbolistică aparte

Actorului nu-i este deloc ușor să asimileze toate aceste schimbări din viața sa amoroasă, după mai bine de zece ani în care s-a dedicat unei singure femei, soției sale. Însă, cum dragoste cu sila nu se poate, Cătălin a fost de acord cu semnarea divorțului la notar, spunându-i Liviei că o iubește atât de mult, încât dorește să o vadă fericită, chiar dacă nu lângă el. Acum, actorul încearcă să aibă totul timpul activitate și să stea cât mai puțin timp acasă: aleargă în pădurea Băneasa, merge la sală, merge la piscină, iese în oraș, merge la repetiții sau la filmări. Își acordă timp pentru a uita și a ierta. Nu este, încă, pregătit, să iasă cu o altă femeie, însă a luat o primă decizie de bărbat singur:

“Își va face un tatuaj, ceva care sa simbolizeze sfârșitul. Toată viața lui este în acele tatuaje. Tot sufletul lui este desenat pe piele. Mai are doua tatuaje care semnifică povestea de dragoste cu Livia. Un semn al infinitului, pe care îl are și ea. Dar si Nebunul de alb, ceva intim al lor”, ne-au mărturisit apropiați ai acestuia.

CITEȘTE ȘI: DECLARAȚII EXCLUSIVE. ANTENA 1 NU-L POATE EXECUTA PE CĂTĂLIN BORDEA. SUPER-CLAUZĂ ÎN CONTRACT! „CULMEA, BANII…”

A făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a-și salva căsnicia!

Relația dintre Bordea și soția lui a început să scârțâie cu câteva luni înainte de participarea acestuia la America Express. Deși actorul a insistat ca ea să fie cea cu care merge în competiție, Livia a negat, spunând că nu vrea să se certe la televizor. Au convenit, însă, că vor profita de timpul pe care îl vor petrece separați pentru a se hotărâ dacă mai acordă o șansă mariajului lor. La întoarcere, timp de câteva luni, Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și recuceri soția, însă nimic nu a funcționat. Finalul nu a mai putut fi amânat, iar Livia a fost cea care a decis să părăsească apartamentul conjugal:

„El a fost cel care s-a opus categoric acestei despărțiri, o iubește enorm. A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt depărțiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei”, ne dezvăluia un apropiat al actorului, în urmă cu câteva săptămâni.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.