Rolul lui Florinel din Clanul, serialul de la Pro TV care s-a încheiat aseară, i-a adus un capital de simpatie din partea publicului și l-a propulsat în atenția oamenilor din industrie. Așa se face că, în paralel cu filmările la Clanul, băiatul fostului fotbalist Vlad Munteanu și al Andreei Oroz Munteanu, a mai luat un casting și a terminat deja filmările pentru lungmetrajul Noaptea lui Vlad, unde deține rolul principal, film care va intra în curând pe marele ecran. Toate secretele celui mai tânăr actor care a jucat în Clanul, au fost dezvăluite într-un interviu exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, de către mama lui. Andreea Oroz Munteanu a fost alături de fiul ei și l-a ajutat să își valorifice talentul, susținându-l să își urmeze visul.

Filip Munteanu este un copil talentat, care, în toate proiectele din care a făcut parte, s-a remarcat prin talent și capacitatea lui de a asimila informațiile, de a le interpreta cu ușurință în fața camerei, dar, nu în ultimul rând, seriozitatea și profesionalismul de care dă dovadă în ciuda vârstei fragede. Andreea Oroz Munteanu ne-a povestit cum a ajuns fiul ei să fie cooptat în producții de top.

Andreea Oroz Munteanu: “Nu a fost un vis de-al nostru ca părinți, pur și simplu mi s-a părut experiența foarte importantă”

CANCAN.RO: Andreea, cum i-ai descoperit latura artistică lui Filip?

Andreea Oroz Munteanu: Nu știu dacă i-am descoperit-o eu, mai degrabă regizorii cu care el a lucrat în ultimii 2 ani. Ca părinte încerci pentru copilul tău să îl faci să se descopere și atunci îi prezinți cumva cât mai multe activități și vezi mai departe ce i se potrivește. Filip are o latură artistică foarte bine dezvoltată, cântă, dansează, așa am ajuns la Cobo Dance Center, unde a dansat hip-hop destul de mult timp. În ultima perioadă nu a mai avut timp. Și a făcut canto și este și într-un cor.

A fost în câteva producții la Opera Comică pentru Copii în musical-uri cu roluri principale, deci talentul a fost confirmat în aceste acceptări la castinguri. Mai apoi erau filmările de la Wednesday și mi s-a părut foarte interesant ca Filip să poată să meargă pe un set și să vadă cum se face un film. Niciodată nu m-am gândit că o să și joace într-un film. Nu am proiectat asupra lui așa ceva, nu a fost un vis de-al nostru, ca părinți, pur și simplu mi s-a părut experiența foarte importantă.

Mereu am mers pentru dezvoltare emoțională mai mult decât ce faci de zi cu zi, activități și atunci întâmplător am ajuns la Domnica Cârciumaru și l-am înscris la un casting, l-a luat, a confirmat și acolo și a jucat în ultimii 2 ani în Clanul, o experiență fabuloasă atât pentru el, cât și pentru noi. A căpătat experiență foarte multă și cred că fără acea experiență nu ar fi putut să facă față rolului din Noaptea lui Vlad. A venit rolul, așa a fost să fie el cooptat în această echipă și să i se potrivească foarte tare și acest rol.

CANCAN.RO: Ai emoții când este la casting? Cum faci să nu i le transmiți?

Andreea Oroz Munteanu: Nu, până acum a fost la câteva castinguri și, în general, și eu sunt în zona artistică și știu ce înseamnă emoțiile de scenă și știu să mi le controlez în așa fel încât l-am învățat și pe el să-și stăpânească emoțiile. L-am ajutat de fiecare dată să depășească emoțiile. Practic, pentru el, cele mai grele au fost castingurile și curajul de a te înscrie și de a merge și nu mai apoi experiența. Mereu îi spuneam lui Filip că este un proces într-un act artistic – curajul de a merge la casting, mai apoi faptul că ai fost ales, munca de zi cu zi pentru proiectul respectiv și finalul. Și atunci el trebuie să aibă cumva răbdare să vadă că, dacă la final este fericit și a meritat tot efortul, înseamnă că i se potrivește și că astea sunt satisfacțiile practic unei perioade cu bune, cu rele, cu ușor și greu.

Andreea Oroz Munteanu: “Pe cât de calculat este și își adună bănuții, pe atât îi și dăruiește, dacă e cazul pe toți”

CANCAN.RO: Din primii lui bani câștigați ți-a luat un mare buchet de flori. I-ai făcut și un cont de economii?

Andreea Oroz Munteanu:Da, el are un cont separat unde își adună toți bănuții din aceste producții. E foarte chibzuit. Este pe cât de strângător, pe atât de darnic. I-a făcut și fratelui lui, de fiecare dată, după un sezon, îi făcea cadou ceva important, ce își dorea David. E un copil foarte sensibil, foarte profund și suntem foarte mândri de el.

CANCAN.RO: Are un vis să își ia ceva anume din propriii bani?

Andreea Oroz Munteanu: Își face tot felul de planuri și lucruri pe care și le dorește, fie materiale, ce își doresc copiii de vârsta lui. El e foarte cool așa și are o atenție îndreptată către fashion și chiar are un talent în zona asta și atunci se uită, urmărește ce e la modă. Dar are și gânduri: din banii lui vrea să ne ducă pe toți o zi nu știu unde într-o excursie sau le ia bunicilor tot felul de atenții. Este foarte drăguț. Pe cât de calculat este și își adună bănuții, pe atât îi și dăruiește, dacă e cazul pe toți. Chiar i-a dăruit la un moment dat. Își strânsese niște bănuți și a făcut un cadou tatălui lui de ziua lui, absolut toți banii i-a dat pe acel cadou. Nu a vrut să participăm și eu și fratele lui, a vrut el singur să își dea toți banii pentru cadoul respectiv.

CANCAN.RO: Și ce i-a luat?

Andreea Oroz Munteanu: Boots de snowboard. Își dorea foarte mult să meargă cu tatăl lui la snowboard și pentru că noi nu am prioritizat, soțul meu nu avea de gând să învețe snowboard, a fost obligat să învețe pentru că avea și boots și a trebuit să învețe ca să poată să meargă cu Filip la munte.

Andreea Oroz Munteanu: “Mă uimește cât de repede poate să învețe un text”

CANCAN.RO: Tu ești persoana care repetă cu el rolurile pe care le are de pregătit?

Andreea Oroz Munteanu: Da, la început eu repetam cu el, la filmul Noaptea lui Vlad nu am repetat niciodată. A știut ce să facă, și-a creat un ritm al lui de a învăța. Mă uimește cât de repede poate să învețe un text. De data asta a avut un text lung, a trebuit să învețe într-o zi toate replicile din acest film. Nu știu cum a reușit, dar a reușit. Regizorii mi-au spus că este foarte talentat. Toți copiii cred că sunt talentați și au o naturalețe și o memorie, ei pot învăța foarte repede, dar Filip, ce are el special, este această seriozitate aproape seriozitatea adultului și are un profesionalism pe care rar îl întâlnești, uneori nu îl întâlnești nici la adulți. Este foarte serios și te poți baza pe el. Este foarte ușor de lucrat cu el.

