S-a aflat de ce au divorţat Cătălin Bordea şi Livia! Motivul ireal: „Era zgârcit, a dat de unul cu bani”

Cătălin Bordea a anunțat, joi, că a divorțat de Livia, femeia alături de care și-a petrecut 11 ani din viață. Comediantul a recunoscut oficial despărțirea de brunetă, după ce CANCAN.RO a scos la iveală dedesubturile rupturii dintre cei doi amorezi. Juratul de la iUmor vrea să-și vadă de viața lui și să înceapă un nou capitol, fără brunetă. De ce ar fi plecat, de fapt, soția lui de acasă? O persoană cunoscută în showbiz rupe tăcerea!

Este oficial! Cătălin Bordea și Livia și-au spus adio pentru totdeauna, după o lungă relație. Comediantul a pus punct căsniciei cu bruneta, au divorțat, iar acum este fiecare pe drumul lui. Caz Stan, zis și „oracolul din Herăstrău”, este un fel de radar al vieții de noapte din București. El și-a spus părerea despre separarea dintre câștigătorul de la America Express 2023 și Livia. „Profetul” vedetelor este la curent cu toate bârfele din Capitală, așa că a dezvăluit ce vorbe a auzit prin lumea mondenă despre despărțirea dintre Cătălin și Livia.

De ce ar fi părăsit Livia domiciliul conjugal

Caz Stan susține că Bordea este un bărbat zgârcit, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care a fost lăsat de partenera lui de viață. De asemenea, „oracolul” din Herăstrău și-a adus aminte când actorul spunea că Livia îi toacă banii, aceste vorbe fiind, din nou, un motiv de zgârcenie, în opinia lui.

“Eu am auzit bârfe prin oraș. Din câte am înțeles, Cătălin Bordea era zgârcit. Avea boala asta, nu era larg la mână. Tocmai de aceea a plecat soția lui de acasă. Se spune că a dat de un bărbat cu bani, care cheltuie cu ea și îi face toate poftele. Cătălin Bordea mai spunea că Livia îi toacă cardul, iar asta e dovadă de zgârcenie, din nou. Un bărbat care nu e zgârcit, tace din gură.

Poate de aceea l-a lăsat nevasta. Se mai întâmplă. Eu așa am auzit, că ea a plecat și a dat de un bărbat care are mai mulți bani. Ei păreau așa fericiți, pe rețelele de socializare, dar toată lumea pare fericită în online, iar realitatea e cu totul alta. Știu că el are și tatuajul cu numele ei, o să-l șteargă. Sau poate găsește altă fată pe care să o cheme Livia și păstrează tatuajul”, a spus Caz Stan, pentru Fanatik.

Cum a dat Cătălin Bordea vestea divorțului

CANCAN.RO a anunțat despărțirea anului, de la sfârșitul lunii iunie (VEZI AICI). Actorul a recunoscut oficial separarea abia joi, 13 iulie 2023, când a transmis un mesaj emoționant prin care a dat de veste că este, din nou, un bărbat liber. „Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat, însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”, este mesajul transmis de Cătălin Bordea, în mediul online.