Câștigătorul show-ului America Express, Cătălin Bordea, nu poate fi înlocuit de la iUmor, chiar dacă producătorii show-ului ar fi avut astfel de intenții, așa cum s-a vehiculat. CANCAN.RO a aflat că acesta are un contract puternic cu Antena 1, care nu permite înlăturarea sa prea ușor din postura de jurat. În schimb, colegul și prietenul său, Nelu Cortea nu e la fel de norocos…

În timp ce pe plan personal trece printr-o perioadă nefastă, pe plan profesional lucrurile merg cât se poate de bine pentru Cătălin Bordea.

Actorul de stand-up comedy are spectacole sold-out și va rămâne în continuare în postura de jurat la iUmor, în ciuda celor vehiculate, cum că acesta ar fi „pe făraș” la Antena 1. Lucru dezvăluit chiar de el, în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„Culmea e că din punct de vedere profesional, totul merge foarte bine. Nu s-a schimbat nimic în ceea ce mă privește. Am contract semnat de anul trecut și pentru sezonul acesta de iUmor”.

Nelu Cortea, din nou la masa negocierilor

În schimb, colegul și prietenul său, Nelu Cortea, alături de care a câștigat ultima ediție a show-ului „America Express”, nu e la fel de norocos. Acesta e nevoit să se pună din nou la masa negocierilor, dacă dorește să rămână în continuare la butoanele iUmor. Spre deosebire de Bordea, Cortea a avut un contract semnat pe o perioadă de doar un an.

Vezi și DE CÂND L-A PĂRĂSIT NEVASTA, CĂTĂLIN BORDEA NU MAI RISCĂ NIMIC! PE MÂNA CUI STĂ, ACUM, TELEFONUL

„Cancerul a recidivat”

În urmă cu trei săptămâni, CANCAN.RO a anunțat în premieră faptul că Livia, soția lui Cătălin Bordea, a plecat de acasă și că un divorț este iminent. Vedeta TV ne-a acordat, în exclusivitate, primele declarații despre perioada nefastă prin care trece.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari.

Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Comediantul și soția sa, Livia, s-au cunoscut în anul 2012, iar doi ani mai târziu și-au oficializat relația. Au făcut apoi o nuntă ca-n povești și păreau să formeze unul dintre cele mai solide cupluri din showbizzul autohton. Finalul poveștii lor de dragoste a venit însă mult mai devreme decât se aștepta oricine.

Vezi și CE DIFERENŢĂ DE VÂRSTĂ ESTE ÎNTRE CĂTĂLIN BORDEA ŞI LIVIA (ÎNCĂ) SOŢIA LUI. URMEAZĂ SĂ DIVORŢEZE DUPĂ CE EA ŞI-A GĂSIT PE ALTUL

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.