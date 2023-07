Motivul real pentru care Nelu Cortea nu o suportă pe Livia, nevasta lui Cătălin Bordea

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au o relație strânsă de prietenie, de ani buni. Cei doi amici străbat țara-n lung și-n lat, pentru spectacolele lor de comedie. Au făcut echipă bună și la America Express, unde au avut parte de experiența vieții lor. S-au întors pe meleaguri românești cu premiul cel mare, dar și cu alte proiecte de televiziune, tot împreună. Cu siguranță, mulți se întreabă ce relație există, de fapt, între Nelu și Livia Bordea, (încă) soția lui Cătălin!

Cătălin Bordea și Nelu Cortea fac o echipă bună și-n viața de zi cu zi, nu doar pe micile ecrane. Cei doi comedianți au făcut senzație pe sticlă, în emisiunea America Express de la Antena 1. Fostul asistent al lui Capatos și colegul lui de breaslă s-au întors pe meleaguri românești cu premiul cel mare, după ce le-au învins pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Odată cu revenirea lor în țară, proiectele de televiziune au început să apară pentru Bordea și Cortea. Aceștia au fost jurați în emisiunea IUmor și au luat parte la alte show-uri.

Și înainte de America Express, Cătălin și Nelu aveau o relație strânsă de prietenie. Cei doi urcau pe marile scene din țară, pentru spectacole de stand-up comedy. De multe ori erau însoțiți și de Livia, (încă) soția lui Cătălin. Nelu are și un vlog numit „TurVlog”, în care prezintă imagini din turneele lor în țară și în străinătate. În toate filmările în care apare și Livia, ea e prezentată de Nelu drept diavolul (cu coarne și flăcări în ochi). Cortea a recunoscut, în multe rânduri, că nu o suportă pe Livia, motivul fiind că îl ține în frâu pe Cătălin. Asta spre deosebire de soția lui Nelu, care e la locul ei, îi oferă libertate și nu se bagă în treaba lui.

Ce crede Nelu Cortea despre despărțirea dintre Cătălin și Livia Bordea

CANCAN.RO a scos la iveală despărțirea anului dintre Cătălin și Livia Bordea. Cei doi și-au spus adio după 11 ani de iubire și o căsnicie fericită. La scurt timp după ce s-a întors de la America Express, actorul și partenera lui de viață au luat-o pe drumuri separate. Decizia a fost luată chiar de antrenoarea de kangoo jumps, care nu a mai dat nicio șansă împăcării.

Nelu Cortea a preferat să stea departe de acest subiect. Comediantul susținea că nu știe nimic despre separarea dintre prietenul său și soția lui. „Nu știu, habar nu am despre ce e vorba. Eu sunt la țară, nu am citit ce s-a spus. Băi, chiar nu știu. N-am vorbit de o săptămână cu el. Chiar! Ia să-l sun și eu. Nu am ce să zic. Ultima oară când am vorbit cu el era ok. E devastat că ce? Nu știu. Chiar nu am vorbit despre asta cu el. Trebuie să văd și eu despre ce e vorba. Trebuie să vorbesc cu el”, a declarat Nelu Cortea, pentru Fanatik.