Ce diferenţă de vârstă este între Cătălin Bordea şi Livia (încă) soţia lui. Urmează să divorţeze după ce ea şi-a găsit pe altul

Cătălin Bordea și Livia s-au cunoscut în 2012 și s-au căsătorit civil doi în 2014. Cinci ani mai târziu aveau să facă și nunta, jurându-și iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste și părea că nimeni și nimic nu-i va despărți. Ei bine, totul are un sfârșit, iar finalul relației lor a venit mai devreme decât se aștepta oricine. Actorul și bruneta sunt la un pas de divorț, pentru că antrenoarea de kangoo jumps își dorește ca fiecare să meargă pe drumul lui. Puțini știu însă ce diferență de vârstă este între comediant și (încă) soția lui!

Cătălin și Livia Bordea și-au jurat iubire, în urmă cu câțiva ani, și păreau că lucrurile merg ca pe roate în relația lor. Cei doi erau împreună din 2012 și nimeni nu credea că se vor despărți vreodată. Ei bine, inevitabilul s-a produs! Comediantul și antrenoarea de kangoo jumps și-au spus adio, la scurt timp după venirea lui Cătălin de la America Express. Se pare că bruneta avea în plan să-i spună adio actorului înainte de participarea lui în emisiunea de la Antena 1. Totuși, au decis de comun acord să-și mai dea o șansă și să încerce să-și rezolve problemele după ce acesta revine pe meleaguri românești. Lucrurile n-au fost să fie, căci Livia a decis să-și facă bagajele și să plece de acasă pentru o perioadă.

Cătălin Bordea, părăsit de soție pentru amant

Pe 28 iunie, CANCAN.RO detona bomba: Cătălin Bordea era părăsit de soție! (Vezi AICI toate detaliile). Comediantul era lăsat pentru un alt bărbat, iar în ciuda eforturilor sale, nu a putut s-o țină pe Livia lângă el. A încercat o nouă împăcare, dar fără succes.

“Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. Și-au spus că două luni departe unul de celălalt nu este chiar puțin, așa că poate își revin. El a fost cel care s-a opus categoric, o iubește enorm.

A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt depărțiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei. Nu s-au certat, nu s-au înșelat, nu există nimic de genul acesta”, ne-a dezvăluit un apropiat al actorului.

Ce diferență de vârstă este între Cătălin Bordea și (încă) soția lui

Deși toată lumea a aflat de separarea lor, puțini știu ce diferență este între cei doi soți. Cătălin Bordea are 38 de ani, iar Livia 33. Deci îi despart doar 5 ani atunci când vine vorba de vârstă. Acesta n-a fost un impediment în iubirea lor, dar nici în despărțire.

Acum ceva vreme, omul de televiziune a dezvăluit, în fața tuturor, cum a cunoscut-o pe femeia vieții lui. Cătălin o urmărea pe rețelele de socializare de un an, însă tot tânăra a făcut primul pas.

”Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară. Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit.

Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?’ și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, mărturisea Bordea, în trecut, la Antena Stars.