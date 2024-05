Săptămâna trecută s-a lansat în România animația Garfield, iar surprizele au fost nenumărate. Spre exemplu, Codin Maticiuc l-a dublat în limba română pe simpaticul motan portocaliu, iar scopul pentru care actorul a făcut asta e unul de-a dreptul remarcabil. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Codin recunoaște că și-a dorit să stârnească simpatia fetițelor sale prin erijarea în celebrul personaj animat.

Experiența pare să nu fi fost deloc una ușoară pentru actor, dar a meritat din plin, susține Codin Maticiuc! Mai multe detalii despre film, dar și despre călătoria vedetei în lumea desenelor, aflați în cele ce urmează.

Fetițele l-au determinat pe Codin Maticiuc să o facă și pe asta! Actorul l-a dublat pe Garfield: „Dacă nu-mi ating scopul, e belită!”

CANCAN.RO: Codin, tu ești Garfield?

Codin Maticiuc: Ăsta e originalul, ăla din America, pe bune, importat de acolo. Costum și tot, e adus de acolo, plătit, ăla de la Sony. Eu sunt Garfield de Vaslui, cel care a făcut varianta românească.

CANCAN.RO: Cum s-a ajuns în acest punct al vieții tale, Codin? Le-ai cam făcut pe toate, dar să-l dublezi pe Garfield, nu ne așteptam…

Codin Maticiuc: Asta nu făcusem, unu la mână. Și doi la mână, eu le tot spun fetelor mele că sunt actor și ele zic că n-au văzut nimic cu mine. Nu puteam să le arăt nimic. Tot ce voiam să arăt, ori înjuram, ori trăgeam un glonț, ori îmi luam un glonț. Nu prea știam cum să le arăt că tati e actor. Și am zis “fac un film, să mă credeți că sunt actor”.

CANCAN.RO: Crezi că acum, după Garfield, vor fi mai impresionate de calitățile tale?

Codin Maticiuc: Eu sper, că dacă nu, înnebunesc, efectiv, pentru că nu se plătește atât de bine. Dacă nu-mi ating scopul, e belită.

Experiența l-a solicitat la maximum pe Codin: „După două ore mă foiam pe scaunul ăla, mă durea spatele, simțeam că nu mai livrez la fel, că nu mai am chef!”

CANCAN.RO: A fost dificilă experiența?

Codin Maticiuc: A fost extrem de interesant, că nu mai făcusem. Nu mi s-a părut ușor deloc, în sensul care am vorbit și regizoarea mi-a zis «hai, să facem două ore și jumătate». Și eu am zis «hai, să facem patru ore, cinci ore, că eu filmez 12 ore pe zi, sunt zmeu». Și a zis «nu, două ore și jumătate e maxim». După două ore mă foiam pe scaunul ăla, mă durea spatele, simțeam că nu mai livrez la fel, că nu mai am chef. Este extrem de obositor să dai două ore și jumătate la foc continuu, nu e ușor. Adică nu așa cum mi-am imaginat. Totdeauna e în funcție și de așteptări. Eu mi-am imaginat că e foarte ușor. Eu am mai făcut dublaj, peste mine, unde nu se trăsese replica bine. Plus că am și cântat. E o scenă în care un taur mă forțează pe mine să cânt un cântecel, să demonstrez că sunt fun.

CANCAN.RO: Ți-au băgat efecte pe voce?

Codin Maticiuc: Nu, că oricum Garfield nu cânta bine.

