Evenimentul scandalos când un telefon a fost furat chiar de lângă el, Speak și Levi Elekes, i-a declanșat lui Codin Maticiuc o amintire puternică. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a povestit cum i-a fost sustras gadgetul mobil, în autobuz. Întâmplarea avea loc pe vremea când Codin Maticiuc mergea la liceu, cu transportul în comun. Acest aspect este unul insolit, mai ales pentru cei ce credeau că antreprenorul a avut dintotdeauna șofer, cu limuzină.

Însă dincolo de această istorisire spumoasă, Codin Maticiuc anunță participarea într-un nou poriect de anvergură, alături de Pro TV. Nu de alta, dar curând se termină difuzarea serialului Clanul. Prin urmare, telespectatorii n-ar trevui să se teamă, pentru că urmează nou conținut televizat de calitate!

Codin Maticiuc n-a avut șofer dintotdeauna! Mergea la liceu cu autobuzul, de unde i-a și fost furat telefonul: „M-au coborât la prima! Am murit!”

CANCAN.RO: L-ați găsit pe cel care a furat telefonul de lângă voi, la paddel?

Codin Maticiuc: N-aș vrea să zic prea multe, că e și o anchetă a Poliției, în paralel și n-aș vrea să le stric treaba lor. Se pare că chiar își fac treaba, de data asta. Am avut și experiențe nasoale cu ei, dar acum la Secția 2 am văzut niște băieți activați care își fac treaba.

CANCAN.RO: Cum se mai întâmplă asta în 2024, cu un telefon pe care dacă-l activezi, n-ai ce să faci cu el?

Codin Maticiuc: Mi se pare că trăim într-o țară sigură, comparativ cu Europa, cu America. Vin din Brazilia, am fost de Revelion, nu mai zic ce e pe acolo. Nu sunt convins că nu poate să facă ceva cu el, pentru că afară se fură telefoane la greu. Cred că acești băieți au un sistem de a le formata. Nu cred că ei sunt proști, noi deștepți, pleacă cu telefoanele și n-au ce să facă cu ele.

CANCAN.RO: Pe tine te-a furat cineva vreodată?

Codin Maticiuc: Da. Mi-au furat telefonul la un moment dat, nu mai știu ce telefon aveam, dintr-un autobuz, 335 sau 110, un autobuz cu care mergeam acasă.

Codin Maticiuc: Da, mă, cum, la liceu.

CANCAN.RO: Tu n-ai avut șofer de când te-ai născut?

Codin Maticiuc: Ești nebun la cap?! Nu! Schimbam două autobuze să ajung acasă.

CANCAN.RO: Ce suflet avea domnul Maticiuc să te trimită cu autobuzul la școală? N-avea șofer?

Codin Maticiuc: Pe vremea aia n-avea nici el șofer, așa că autobuz am prins. Mi-au furat telefonul în autobuz, niște băieți, cumva l-am și simțit, dar am zis că e mai bine așa. M-au coborât la prima. Pe mine, nu pe ei. La prima au zis «coboară, ca să n-avem discuții», erau trei patru inși, maturi toți. Eram copil, am murit!

Actorul din Clanul anunță începerea unui nou proiect la Pro TV, după finalizarea serialului cu mafioți: „Este ceva ce spun în exclusivitate!”

CANCAN.RO: Ce sentimente te încearcă, știind că se termină Clanul?

Codin Maticiuc: Orice final e un nou început și asta este ceva ce îți spun ție, în exclusivitate. Nu pot să zic mai mult, că n-am voie contractual. Oamenii pot să deducă niște lucruri.

CANCAN.RO: A intrat și pe Netflix Miami Bici 2, s-a amortizat investiția total?

Codin Maticiuc: S-a amortizat, am și făcut profit. Dar am făcut profit mai mare la primul, că l-am făcut cu mult mai puțini bani.

CANCAN.RO: Dar al doilea a stat mai mult în cinema…

Codin Maticiuc: Știu, dar în ăsta am băgat mai mult decât dublu, asta e situația.

CANCAN.RO: Cu Danny Trejo n-ați mai vorbit dup-aia?

Codin Maticiuc: Nu mai, am rupt legătura pentru că e și el bătrân. Glumesc, îți dai seama că nu ne bagă în seamă.

