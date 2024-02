Prima reacție a lui Cristi Tănase după ipostaza bulversantă în care a fost surprins. Explicația incredibilă oferită după imaginile video

Cristi Tănase (36 de ani) a oferit o primă reacție, după imaginile video care circulă, acum, pe internet. Fostul fotbalist a explicat că ar fi așteptat pe preș, în fața ușii apartamentului, pentru a-i deschide soția. Vezi mai jos ce spune fosta componentă FCSB după ipostaza bulversantă în care a fost surprins.

Cristi Tănase, fostul căpitan preferat al lui Gigi Becali, a oferit o primă reacție, după imaginile controversate care circulă, acum, pe internet. În imaginile video publicate de ProSport se poate observa cum fostul fotbalist stă rezemat de ușa unui apartament, cu picioarele acoperite cu o geacă neagră și cu câteva pete de sânge pe jos și în zona feței. Un bărbat l-a abordat, trecând pe holul condominiului, întrebându-l dacă este bine. Fostul fotbalist a încercat să articuleze câteva cuvinte și a afirmat că este în regulă, gesticulând din cap.

Fostul fotbalist, cunoscut drept Dodel, a declarat faptul că nu a fost victima unei agresiuni. Se afla la ușa apartamentului său și, mărturisește el, aștepta ca aceasta să-i fie deschisă de soție. De altfel, a precizat faptul că ar avea dinți provizorii și unul dintre aceștia i-ar fi căzut, punând accent pe faptul că nu ar fi fost bătut de nimeni.

„Nu m-a bătut nimeni, cine să mă bată. Eram la ușa apartamentului meu. Am fost la un șpriț sâmbătă și așteptam în fața ușii, să-mi deschidă soția. Am niște dinți provizorii, iar unul mi-a căzut. Repet, nu m-a bătut nimeni. Presa scrie numai minciuni despre mine, dar oricum nu mă interesează pe mine. Eu sunt un om care se distreză, mă simt bine”, a spus Cristi Tănase.

Totodată, Cristi Tănase a precizat faptul că s-a lăsat de fotbal de doi ani și că mai mult în preocupă problemele ce țin de familie. Fostul fotbalist a mărturisit că mama sa s-a confruntat cu o boală gravă, și anume cancerul. A mai mărturisit că și-a pierdut tatăl din cauza bolii necruțătoare.

Fostul fotbalist a mai declarat faptul că nu ar fi consumat substanțe interzise. A fost reamintit episodul din iarna trecută, când Cristi Tănase a ieșit pozitiv la o substanță, la Drugtest. Atunci, oamenii legii i-au suspendat dreptul de a conduce și i-a fost deschis un dosar penal.

„Nu eram drogat. Se va vedea asta când vor ieși rezultatele probelor de sânge pe care le-am dat. Am dat în judecată Poliția. Am înțeles că durează un an, doi procesul. Parcă am omorât pe cineva, așa urât s-a scris atunci despre mine. Cu ce am greșit, am deranjat pe cineva? Eu nu m-am ferit niciodată în viața mea, nici când jucam la Steaua. Îmi asum tot ce fac. Dar acum parcă presa dă prea rău în mine.

Am văzut că unii dintre foștii mei colegi și-au dat cu părerea despre mine, dar nu știau despre ce e vorba. Mi-a plăcut ce a zis nea Gigi ceva de genul: «E vaccinat, poate să facă ce vrea»”, a mai spus Cristi Tănase, pentru Fanatik.