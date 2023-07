Prima reacție a lui Florin Tănase după negocierile cu Gigi Becali. „Săptămâna asta voi semna”

Florin Tănase (28 de ani) a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de formația Al-Jazira. Ofertele nu s-au lăsat prea mult așteptate, una dintre acestea venind chiar din partea fostei sale echipe, FCSB. Revenit în țară, Tănase a mers luni dimineață la palatul lui Gigi Becali pentru a negocia termenii eventualei sale reveniri la formația roș-albastră. După mai multe ore de discuții, internaționalul român a oferit mai multe detalii referitoare la viitorul său fotbalistic.

După un an petrecut la formația Al-Jazira, Florin Tănase a rămas liber de contract în această vară. Internaționalul român a fost imediat asaltat cu mai multe oferte de la cluburi din străinătate. Printre echipele care și-au manifestat interesul pentru Tănase se numără și FCSB, echipă pentru care a jucat în perioada 2016-2022.

Ce spune Florin Tănase despre o eventuală revenire la FCSB

Luni dimineață, Florin Tănase a mers să vorbească cu Gigi Becali, probabil și despre o eventuală revenirea a sa la FCSB. După câteva ore de discuții, internaționalul român a oferit mai multe detalii cu referire la viitorul său. Inițial, Tănase a glumit făcând aluzie la începutul excelent de campionat al formației roș-albastre. Totodată, el a vorbit despre relația de prietenie pe care o are cu Gigi Becali, pe care-l consideră al doilea său tată. Totuși, atacantul a dezvăluit că principalul său obiectiv este să joace la o echipă din străinătate, el având câteva oferte tentante. Mai mult, Tănase a explicat că în cursul acestei săptămâni va semna cu noua echipă.

„Ce să semnez? Nu am semnat, mă mai gândesc, am văzut că n-avem cu cine să jucăm. Ați găsit echipă? (n.r. declarațiile lui Gigi Becali). Dacă găsiți echipă, atunci poate semnez cu FCSB. Glumesc.

Vorbind serios, cu siguranță o să mă întorc la un moment dat. A fost plăcută întâlnirea cu domnul Becali, ca de obicei. Am stat cu dânsul, am discutat. Suntem apropiați, este ca un al doilea tată pentru mine. Mă bucur că am această relație cu dânsul.

Sunt în discuții cu mai multe cluburi din străinătate și probabil săptămâna asta voi semna. În acest moment, prima mea opțiune e să merg afară”, a declarat Florin Tănase.

