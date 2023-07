Scandalul pentru stadionul Steaua s-a terminat. FCSB – CFR Cluj se joacă în „templul fotbalului românesc”

După ce a primit interzis în Ghencea pentru meciul cu Dinamo, FCSB are parte de o veste excelentă. În cursul zilei de luni, 31 iulie, Gigi Becali a anunțat că echipa roș-albastră va disputa meciul cu CFR Cluj pe această arenă. Mai mult, latifundiarul din Pipera a explicat că actele au fost semnate, astfel că nimeni nu mai poate împiedica accesul echipei sale pe stadionul Ghencea.

De când a fost ridicată noua arenă din Ghencea, FCSB nu a putut juca aici niciun meci. Refuzurile repetate ale celor de la CSA Steaua au zădărnicit accesul echipei lui Gigi Becali pe acest stadion. În ciuda faptului că latifundiarul din Pipera a făcut tot posibilul ca derby-ul FCSB – Dinamo să se dispute în Ghencea, cei de la CSA Steaua i-au stricat din nou planurile. Astfel, echipa lui Becali a fost nevoită să joace meciul cu Dinamo pe stadionul Arcul de Triumf.

FCSB – CFR Clu se va juca în Ghencea. Gigi Becali a făcut marele anunț

În ciuda faptului că derby-ul FCSB – Dinamo nu s-a jucat pe Ghencea, Gigi Becali nu a renunțat la visul ca echipa sa să joace din nou pe acest stadion. Astfel, latifundiarul din Pipera a demarat noi negocieri cu cei de la CSA Steaua. Perseverența lui Becali a fost în cele din urmă răsplătită. Astfel, meciul FCSB – CFR Cluj, programat duminică, 6 august, de la ora 21:30, se va juca pe stadionul Ghencea. Echipa lui Becali revine astfel pe acest stadion după o absență de peste 8 ani.

Gigi Becali a explicat că a semnat deja actele pentru închirierea stadionului, astfel că nimeni nu va mai putea bloca accesul echipei sale în Ghencea. Totuși, latifundiarul din Pipera a explicat că FCSB va disputa aici doar câteva partide, majoritatea urmând să le joace pe Arena Națională.

„Da, s-a semnat, da. Da, duminică se va juca în Ghencea. Nu are rost acum să… Bine că s-a rezolvat. Dacă se rezolvă, totul este bine. Ce a fost a fost. Nu mai are rost să comentăm ce a fost. Avem obligația, noi, staff-ul, jucătorii, antrenorii să nu spunem că suntem noi Steaua. Atât. Și noi o vom face. Nu avem cum să îi oprim pe cei din galerie, ăia nu ai cum să îi oprești, îți dai seama.

Garanția e de un milion, am depus-o. Dacă zic ei așa, așa e. M-am înțeles cu ei, acum să îi contrazic? Cum zic ei, așa este, ca ei. Ce mă costă pe mine să zic ca ei? Dacă acum suntem în relații bune, nu?

E vorba de meciul ăsta și cât e Arena Națională ocupată, atât am nevoie, după jucăm pe Arena Națională, nu mă interesează pe mine, mă interesează ce e al meu. Să fie sănătoși, nu vreau discuții, nu vreau certuri, nu vreau nimic. S-a rezolvat, să fie sănătoși, s-a venit la normal, Ghencea să o țină ei, nu am nicio treabă. Eu doar vreau ca să joc pentru oameni, pentru români, meciurile astea, pe care nu le am pe Arena Națională”, a declarat Gigi Becali.

