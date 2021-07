Prima reacție a lui Laurențiu Reghecampf Jr. după ce tatăl lui a plecat în vacanță în Grecia cu amanta „Nu-i da a doua șansă”

Noi tensiuni apar în conflictul ce ține primele pagini ale tabloidelor de câteva săptămâni. Laurențiu Reghecampf a fost fotografiat în Grecia, în compania unei tinere care nu s-a desprins de lângă el la masa în oraș. Iar acum nu întârzie să apară reacțiile membrilor familiei lui.

În timp ce cunoscuta impresară din România ține cu „dinții” de căsnicia ei, nedorindu-și sub nicio formă destrămarea familiei unite pe care a avut-o mereu, fiul ei cel mic, pe care îl are cu antrenorul de fotbal, lansează mesaje subtile pe internet care arată că nu și-ar dori sub nicio formă ca tatăl lui să fie iertat pentru ce face acum.

Totul, deși în urmă cu câteva săptămâni tot micul Reghe Jr. transmitea un mesaj public prin care asigura că familia lui nu se va dezbina niciodată. În urmă cu 48 de ore, când tatăl lui plecase deja în vacanță în Grecia cu misterioasa șatenă C, băiatul a postat două fotografii cu el, stând extrem de serios și descriind imaginile scurt și la obiect: „Nu oferi a doua șansă!”. Mama și sora lui vitregă i-au comentat la fotografiile postate.

Mesajul lui Reghecampf Junior de săptămânile trecute

”Mai aveți multe minciuni? Când tatăl meu va plănui în secret un divorț… înseamnă că nu mai este tatăl meu! Când tatăl meu o să plece de acasă sau o să distrugă familia din cauza unor femei avare de bani atunci înseamnă că tatăl meu nu mai este Laurențiu Regehcampf. Știu că mulți dintre voi vor să-i vadă despărțiți, dar mai bine murim decât să vă facem pe plac. Familia noastră va rămâne unită până la moarte.

Tatăl meu preferă să moară decât să-și facă copiii de rușine. O divinizează pe mama mea! Nu vă e rușine să spuneți de atâția ani că tatăl meu are o amantă? Îl apăr cu toată ființa mea. Tatăl meu nu s-ar atinge de banii copiilor lui ca să le dea prostituatelor. Dacă vedeți prostituate în familia mea… atunci vom muri împreună”, este mesajul lui Laurențiu Jr scris în online.