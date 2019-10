Prima reacție a lui Petre Geambașu după ce a lovit cu mașina un copil de 5 ani: ”Pisicuța neagră ne-a adus noroc, mie și copilașului”

Petre Geambașu a lovit,cu mașina, un copil de cinci ani. Victima s-a ales cu o sperietură zdravănă şi contuzii minore dar, pentru siguranţă, a fost transportată la un spital din Capitală. Iar, acum, la câteva zile după incident, Petre Geambașu a oferit și primele declarații.

”O pisicuta neagra m-a salvat de la un posibil MARE NECAZ. Ma refer la Stirile din ultimele zile privitor la impactul masinii mele cu un copilas de cca. 5 ani de pe strada mea. Conduceam cu masina pe cineva, pana la capatul strazii pe care locuiesc. Strada are cca. 150 m. Aproape de capatul strazii locuieste un vecin care are o multime de pisici,(multe, de ordinul zecilor). Am observat o pisicuta neagra intinsa chiar in mijlocul strazii.

Am claxonat scurt dar nu s-a deranjat. Atunci am incetinit pana la minim, probabil 10 km/h si am luat-o intre roti, atent fiind sa nu tasneasca de sub masina si sa nu o acrosez cu rotile din spate, urmarind totodata si oglinzile retrovizoare. Ea nu a iesit și a ramas pe loc. Exact in acel moment de dupa o masina parcata pe partea stanga a tasnit un copilas ce vroia sa traverseze la fratiorul lui care se afla pe celalalt trotuar.

Normal, am franat brusc si datorita lipsei de viteza masina s-a oprit in urmatorii 2 m. Cu toate astea am atins copilasul la modul de IMPINGERE si in niciun caz LOVITURA. Dealtfel copilul nu are nicio lovitura, doar cateva zgarieturi pe fata , de la asfalt. Desigur au urmat „procedurile”, adica 112 cu echipaj de Politie, Salvare etc. S-au facut masuratori, proba alcohol-test care a iesit Negativ. S-a completat un Proces verbal si dat fiind ca nimic nu s-a intamplat mi-am primit actele si totul s-a incheiat. Fara indoiala, daca nu era acea pisicuta din mijlocul drumului desfasurarea lucrurilor ar fi fost alta. SLAVA DOMNULUI ! Pisicuta neagra ne-a adus noroc, mie si copilasului”, a povestit Petre Geambașu pe contul său de socializare.

Călin Geambașu a publicat pe contul său un mesaj tulburător, chiar după accidentul produs de tatăl său.

“Azi, în Zi de Sărbătoare (Acoperământul Maicii Domnului), Petre Geambașu, tatăl meu narcisist, a lovit cu mașina un copil în vârstă de aproximativ 5 ani, chiar pe strada unde locuiește (la o stradă distanță de mine), în Săftica, pe strada Morarilor.

Slavă Domnului, copilul nu are nimic grav! S-a ales doar cu o sperietură și câteva contuzii. A fost dus imediat la spital. Au intervenit Salvarea și Poliția, iar traficul a fost blocat pe DN1 și restricționat accesul pe strada cu pricina. Am propus dintotdeauna necesitatea reevaluării capacității de a conduce autoturisme pe drumurile publice după împlinirea vârstei de 70 de ani. Reflexele și văzul slăbesc covârșitor, iar multiple pericole de sănătate personală cresc și ele totodată.

Un simplu examen ar mai tria dintre cei care și-au luat permisul de conducere când erau doar câteva mașini pe străzi și rulau cu viteze reduse și adaptarea la traficul în ritmul de azi, așa cum îl știm cu toții. Cine trece testul, să conducă mai departe. Cine nu, să ia taxi și să nu pericliteze viața altor oameni”, a scris Călin Geambașu pe contul său de Facebook.