Prima reacție a medicului despre care s-a spus că și-a închis telefonul când Busu trebuia operat. ”M-au hăituit!”

Medicul Octavian Istrătoaie, șeful secției de Cardiologie a Spitalului din Craiova unde a fost operat Florin Busuioc, susține că avea telefonul descărcat în momentul în care a fost contactat pentru ajutor.

Şeful secţiei Cardiologie de la Spitalul de Urgenţă Craiova, Octavian Istratoaie, care avea telefonul închis când a fost sunat pentru aprobarea intervenţiei în cazul actorului Florin Busuioc, a declarat pentru Mediafax, că a avut telefonul descărcat şi se simte acum hăituit.

„De azi dimineaţă asta fac. Răspund şi explic. M-au hăituit! Am avut telefonul descarcat şi am sunat imediat ce am văzut apelurile pierdute. Asta s-a întâmplat. Cum să nu răspund la telefon? Cum să nu dau eu voie să îi salveze viaţa lui Busu?”, a declarat, pentru Mediafax, Octavian Istratoaie.

Medicul şef de la Cardiologie a mai spus că a sunat imediat ce a văzut apelurile, dar pacientul era deja în sală.

„Am văzut apelurile. Când am sunat erau deja cu pacientul în sală. Avea o cheie, au aprobare, eu încurajez tot timpul pe cei tineri să lucreze să fac astfel de intervenţii, mă zbat să luăm bani să facem rost de stenturi, să punem stenturi, să salvăm vieţi. M-a sunat secretarul de stat Arafat, m-a sunat şefa de la SMURD şi medicul de gardă, Roxana Mustafa. Nimeni altcineva nu m-a mai sunat. Cu domnul Arafat am vorbit mai târziu, am vorbit şi azi de două ori cu dumnealui. Întâmplător nu dormeam, dar până la urmă, era 11 seara. Dacă dormeam care e problema? Lumea şi-a făcut treaba lucrurile au mers de la sine, nu e nimeni indispensabil”, a mai spus dr. Istratoaie.