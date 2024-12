Prima reacție a soției lui Helmut Duckadam, după moartea fostului portar. Ce a declarat

Este doliul în sportul din România! Luni, 2 decembrie 2024, Helmut Duckadam a murit la vârsta de 65 de ani. ”Eroul de la Sevilla” se confrunta de mai mulți ani cu probleme cardiace. Alexandra Duckadam, soția fostului portat de la Steaua, a oferit prima reacție după decesul soțului său.

În noaptea de duminică spre luni (1-2 decembrie), Helmut Dukadam a fost transferat la spitalul încetat din viață. Sâmbătă, ”Eroul de la Sevilla” a fost internat la Spitalul Universitar din Capitală, după ce s-a simțit rău. Duminică seara a fost transferat la Spitalul Militar, acolo unde și-a dat ultima suflare în jurul orei 02:00 dimineața. Vezi și: Ultimele imagini cu Helmut Duckadam în viață. Cum arăta în noiembrie 2024

Contactată de Prosport.ro, Alexandra Duckadam a oferit prima reacție după moartea legendarului Helmut Dukadam. Aceasta a răspuns de pe telefonul soțului ei și a mărturisit că: ”Nu vreau și nu pot să vorbesc acum”. Apoi a închis apelul telefonic. În aceste momente, văduva fostului sportiv se pregătește să ridice trupul neînsuflețit de la morga spitalului Militar din București – vezi AICI imaginile durerii surprinse de CANCAN.RO

Marcel Pușcaș, colegul și prietenul lui Helmut Duckadam, a aflat în urmă cu o zi că fostul portar se află internat în spital. În urma unei discuții pe care a avut-o cu familia eroului de la Sevilla, acesta a aflat că stare de sănătate a ”eroului de la Sevilla” este critică. Mâine, 3 decembrie, acesta ar fi trebuit să fie supus unei intervenții chirurgicale la inimă, însă nu a mai apucat. Vezi Trupul neînsufleţit al lui Helmut Duckadam, ridicat de familie de la Spitalul Militar: Imaginile durerii cu soţia legendarului portar

Eu am aflat ieri că Helmut e în spital. Am încercat să îl sun, dar din păcate nu am mai putut să discut cu el. Am discutat cu familia. El intrase în comă. Se simțise rău și s-a dus la spital. Helmut mi-a fost coleg la Steaua, iar el va rămâne pentru totdeauna legenda României. Sunt devastat”, a spus Marcel Pușcaș pentru ProSport.