Actrița Anca Pandrea (72 de ani) a fost internată, joi seară (27 iunie), la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, după ce a suferit un accident. Vecinii au găsit-o căzută în locuința sa, plină de sânge. Se pare că actrița a căzut și și-a spart capul, dar acum se simte mai bine.

„Am avut niște probleme cu plămânii. Eu am insuficiență cardiacă și pulmonară. De la aerul condiționat n-am putut o zi întreagă să scot un sunet, apoi am tușit foarte foarte tare și am fost la pneumologul la care sunt în tratament. Ieri (joi, n.r.), se pare că totul s-a întâmplat din cauza tensiunii foarte mici. Mă simt mai bine. M-au cusut la căpușor”, a spus Anca Pandrea pentru Mediafax.

Actrița este în stare stabilă, dar că s-a lovit la cap joi seară, după ce s-a întors acasă de la un eveniment monden. Potrivit medicilor, văduvei lui Iurie Darie i-a scăzut brusc tensiunea, pe fondul unei răceli. Actrița a avut noroc că a lăsat poarta întredeschisă. Vecinii s-au alarmat și astfel au găsit-o căzută în camera de la stradă.

Anca Pandrea rămâne internată în spital

„Actrița lăsase poarta întredeschisă, pentru că pe stradă erau câinii ei și voia să îi lase să se întoarcă în curte. După ce s-a îmbrăcat în pijamale, când se pregătea să se ducă la culcare, i s-a făcut rău. E răcita de trei zile și ia antibiotice. S-a lovit la cap, dar nu are hematom și nu are probleme de niciun fel.”I-au făcut tomografie și toate analizele. Este cusută la cap și se pare că i-a curs destul de mult sânge” , a povestit o sursă apropiată de Anca Pandrea, pentru sursa citată. Anca Padrea își va petrece sfârșitul de săptămână la Spitalul Floresca. Medicii vor s-o monitorizeze pentru problemele cardiace și respiratorii.