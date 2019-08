Primele declarații ale femeii care ar fi fost bătută și violată de Gheorghe Dincă: ”Mi-a spus să tac că îmi dă în cap și mă omoară”

Au apărut primele declarații ale femeii care ar fi fost bătută și violată de Gheorghe Dincă.

O femeie în vârstă de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plângere pe numele lui Gheorghe Dincă în care îl acuză pe acesta că a violat-o și lovit-o, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că o femeie în vârstă de 49 de ani a depus o plângere la Poliția din Olt pe numele lui Gheorghe Dincă. Femeia îl acuză pe acesta că a violat-o și bătut-o.

Potrivit Antena 3, nu victima a fost cea care a depus plângere la Poliție, ci oamenii legii au venit acasă la familia Bradosu, din localitatea Brâncoveni, și au întrebat de Marilena. Polițiștii nu au spus de ce o caută pe femeie, ci doar au dus-o la secție.

“A venit la noi la poartă și i-a spus mamei mele dacă mă lasă să mă duc la sapă la porumb. Și eu m-am urcat în mașină și m-am dus cu el. Mașina era gri, cu geamuri fumurii, nu se vedea nimic. Am stat în spate că a zis că ușa din față nu se deschide.

Am ajuns la poartă la el, am mers în grădină. Am săpat porumbii până la 12.00. Atunci a venit, m-a tras de mână, mi-a sucit mâna și m-a tras de păr și m-a băgat în casă. După aia a zis să… S-a dezbrăcat și m-a abuzat. Am țipat și mi-a spus să tac că îmi dă în cap și mă omoară”, a povestit femeia pentru Antena 3.

Reprezentanții DIICOT informează că la dosarul privind crimele din Caracal nu a fost declinată o plângere de la IPJ Olt. Între timp, ancheta de la casa lui Gheorghe Dincă este în plină desfășurare. Aparatură specială pentru scanarea solului va fi folosită pentru cercetări la casadin Caracal, unde se caută probe pe care bărbatul le-ar fi putut îngropa sub pământ sau în gropile betonate.

La cercetările din casa și curtea sa participă și Gheorghe Dincă, bărbatul care a mărturisit că le-a omorât pe Alexandra Măceșanu (15 ani) și Luiza Melencu (18 ani), apoi le-a ars cadavrele.