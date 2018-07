Primele declarații ale Laurei Codruța Kovesi, după ce a fost revocată din funcție! „Nu voi mai lucra în DNA. Voi rămâne procuror”

Președintele României Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, după decizia CCR de acum mai bine de 30 de zile.CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a transmis LIVE TEXT declaraţiile de la sediul DNA.(CITEȘTE ȘI: KLAUS IOHANNIS A REVOCAT-O DIN FUNCȚIE PE ȘEFA DNA, LAURA CODRUȚA KOVESI!)

„Președintele României a emis decretul de revocare din funcția de procuror-șef al DNA. Mandatul meu încetează începând de astăzi. Am fost procuror șef al DNA timp de cinci ani și tot ce am realizat am consemnat într-un raport care va fi făcut public în cel mai scurt timp”, a spus Laura Codruța Kovesi.

”Decretul emis de preşedinte lasă un semn de întrebare. Nu comenetez decizia CCR. Aş vrea să arăt că motivarea sugerează că procurorii ar putea fi subordonaţi ministrului Justiţiei”.

”Rămân procuror, dar nu mai lucrez la DNA Despre procedura de revocare: CSM a dat un aviz negativ. Am dovedit că motivele invocate o parte din ele sunt nereale, unele neîntemeiate.(..) Justiția trece printr-un moment dificil pentru că am văzut ce mai rămâne din legile penale”.

”DNA în ultimii cinci ani au obţinut şi alte rezultate care nu sunt statistici. Nimeni nu e prea puternic pentru a se sustrage din faţa legii. Au fost făcute cercetări pentru persoane care păreau de neatins. Am arătat că instituţiile publice din România sunt eficiente şi că corupţia poate fi înfrântă. Episoudul de azi nu e o înfrângere. Noi procurorii nu putem duce o luptă politică. Pledoaria este pentru o legislaţie stabilă, cu procurori independenţi. DNA e o instituţie matură”, a completat Laura Codruţa Kovesi.

Klaus Iohanis a revocat-o din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Purtătorul de cuvânt al Preşedintelui României, Mădălina Dobrovolschi, a anunţat, luni, la Palatul Cotroceni, într-o declaraţie de presă, că preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi, în conformitate cu decizia CCR.