Primele declarații ale lui Stephan Pelger după ce a fost bătut și jefuit la Cannes: ”Plângeam și voiam să le dau tot ce vor”

Stephan Pelger a trecut prin momente de groază la Cannes, după ce a fost bătut și jefuit de două femei. La câteva zile de la nefericitul eveniment, designerul a făcut și primele declarații.

La câteva zile de la incidentul din Cannes, Stephan Pelger a găsit puterea necesară pentru a vorbi despre ceea ce i s-a întâmplat. Designerul român a trecut prin momente de groază și a rămas cu traume în urma bătăii primite.

„M-au bătut, maltratat, m-au ținut cu piciorul de gât, o să fiu cusut pe față în seara asta. Mi-au furat toate bijuteriile și m-au lăsat chiar și fără pantaloni. Am ieșit din club să iau taxi în momentul în care am fost împins într-o mașină. Nu știu dacă m-au urmărit că eram îmbrăcat mai sofisticat, dar în general te uiți cum e omul imbrăcat, mi-au luat și pantofii. M-am trezit în câmp plin de sânge, m-a gasit o femeie și m-a dus la spital. Ele sunt căutate acum pentru tentativă de omor și furt. M-am trezit pe niște dealuri la Cannes, m-au tranchilizat, m-am trezit atunci cand m-au împins, am vrut să sar din mașină în mers. Vorbeau în magrebiană, nu erau franțuzoaice, auzeam ceva de pistol, am vrut să sar din mașină. M-au dus la o parcare și a început macelul. Plângeam și voiam să le dau tot ce vor, mi-au luat tot. M-au lovit cu bocancii în față. Ceasul de la mână valora câteva mii, vorbim de zeci de mii de euro.”, a declarat Stephan Pelger în cadrul unei emisiuni TV. (CITEȘTE ȘI: CREATORUL DE MODĂ STEPHAN PELGER, DEZVĂLUIRI INCREDIBILE! ”I-AM TĂIAT PĂRUL BUNICII, AM ÎMBRĂCAT-O ÎN FUSTĂ SCURTĂ ŞI…”)

Stephan Pelger se bucură că este în viață

Stephan Pelger se bucură că este în viață, pentru că lucrurile puteau lua o întorsătură și mai gravă. Acesta a povestit cum două femei l-au târât într-o mașină și l-au jefuit, lăsându-l doar într-o pereche de pantaloni. Bătaia a fost atât de cruntă încât designerul a avut nevoie de mai multe copci în zona capului. Creatorul de modă a vrut să le spună prietenilor săi virtuali prin ce a trecut, fiind recunoscător că a scăpat cu viață din această întâmplare teribilă. (VEZI ȘI: STEPHAN PELGER, CREATORUL DE MODĂ CARE A ÎMBRĂCAT-O ŞI PE CARMEN IOHANNIS, A FĂCUT DEZVĂLUIRI DESPRE VIAŢA LUI: „SUNT ÎNFIAT DE LA UN AN, N-AM AVUT…”)

„În această dimineață (duminică, 12 august n.r), la ora 9 dimineața, s-a întâmplat ceva inimaginabil în timp ce mă întorceam dintr-un club. Știu că ar putea să nu fie niciun motiv de îngrijorare pentru voi sau pentru Facebook și Insta, dar sunt atât de speriat încât scriind despre asta poate pot trece mai repede peste acest incident teribil, care a avut loc la Cannes. Două femei au sărit dintr-o mașină și m-au tras înăuntru și m-au condus într-o parcare. M-au bătut cu picioarele până am leșinat și m-au aruncat îmbrăcat doar în pantaloni. Mi-au furat totul, dar nu asta este important!

Voi rămâne cu această imagine în cap și voi fi mereu speriat! După ce m-a găsit o doamnă, au venit paramedicii și m-am dus la spital, am avut nevoie de câteva copci la cap. Poliția a fost de mare ajutor, la fel și prietenii mei care nu au plecat de lângă mine nicio clipă. Sunt recunoscător că am supraviețuit după această tentativă de crimă. Încă iubesc Cannes și mă voi întoarce aici, dar asta îmi va rămâne mereu în minte. A trebuit să scriu despre asta, mă simt ușurat acum și fericit că sunt în viață. Mulțumesc îngerului meu păzitor", a scris Stephan Pelger pe pagina lui de Facebook.