Primele imagini cu Irinel Columbeanu în azil și declarații înfiorătoare: „Poate mai trăiește un an sau doi”. Dezvăluiri crunte ale celui mai bun prieten

CANCAN.RO vă oferă, în exclusivitate, primele fotografii cu Irinel Columbeanu, de la azilul de bătrâni ce i-a devenit casă, în urmă cu mai bine de două săptămâni. Fostul om de afaceri de la Izvorani a fost vizitat astăzi de un prieten foarte bun de-al său, Zsoltan Nagy, fost producător de filme pentru adulți, dar și de medicul său psihiatru și un neurolog. Cum „cazarea” la cămin, în regim de single, îl costă nu mai puțin de 8000 de euro, Iri are nevoie și de ajutorul Monicăi Gabor, cea care i-a fost soție, pentru a nu ajunge în stradă.

Ajuns la azilul de lux patronat de Ion Cassian, după câteva episoade de pierderi de memorie, în care nu-și mai amintea cine este, fapt dezvăluit în exclusivitate de CANCAN.RO, Irinel Columbeanu a fost vizitat în cursul zilei de astăzi de un bun prieten de-al său, Zsoltan Nagy, fost producător de filme pentru adulți, dar și de medicul său psihiatru, Ion Alexandra și de un neochirug, care i-a evaluat starea de sănătate, dat fiind faptul că acesta a suferit, recent, și un AVC.

„Am cumpărat și i-am dus medicamentele și injecțiile pentru memorie, precum si diferite vitamine. Am fost și cu doamna doctor psihiatru Ion Alexandra, cea care se ocupă de el, și cu un medic neurochirurg, ca să-l vadă dupa acel AVC.

Mă știu cu Irinel de peste 15 ani… Am avut mereu o relație de prietenie discretă, fără să-l implic în zona erotică de filme XXX. Știu că mulți l-au uitat….Eu, nu! Pe un om îl ajuți când chiar are nevoie. Iri e bine, am ieșit în curte, pe o bancă, și am stat la discuții vreme de vreo oră.

Chiar am făcut diverse glume. El e cel mai tânăr din azil”, a declarat Zsoltan Nagy în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Câți bani plătește Irinel Columbeanu pe lună la azilul unde s-a mutat. Problemele care l-au adus la sapă de lemn: „Asta am căutat”)

„Îi e rușine să vorbească cu Monica”

Zsoltan Nagy, prezent consilier pentru cupluri și familie în sex-terapie, disfuncții sexuale, ne-a dezvăluit și că a vorbit cu Irinel despre ajutorul financiar de care acesta ar avea nevoie din parte Monicăi Gabor, fosta lui soție. Cum „cazarea” la azil îl costă, în regim de single, nu mai puțin de 8000 de lei, fostul om de afaceri ar putea ajunge în stradă, dacă nu va achita, lunar, toate cheltuielile.

„Îi e rușine să vorbească cu Monica. Ar trebui să-i spună cât costă pe lună. Și anume 8000 de lei. El va lua o pensie cam de 2300 lei. În curând, probabil va avea și un ajutor pentru medicamentație. În rest, ne vom constitui noi, câțiva apropiați de-ai lui, într-un grup, să dăm fiecare măcar câte 100 de euro lunar. Pentru Moni nu ar fi un efort să-i trimită măcar 500 de dolari pe lună. E tatăl copilului ei. Ea nu ar fi fost acum în America, fără el.

Irinel mi-a spus că Moni și Mr. Pink l-ar putea ajuta, dar lui i se pare cumva nedemn să-i ceară ajutorul. Voi încerca însă eu să vorbesc personal cu Monica. Sper să reușesc”, ne-a mai spus Zsoltan Nagy.

(CITEȘTE ȘI: Ghinioanele se țin lanț de el! Irinel Columbeanu riscă să fie dat afară din azil: ”Nu pot să-l țin gratis la infinit!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.