Primele imagini cu medicul-erou de la Piatra Neamț. Cum arată și cum se simte acum Cătălin Denciu, după 4 luni de spitalizare

Cătălin Denciu, medicul-erou de la Piatra Neamț se simte mult mai bine. După 4 luni de spitalizare, acesta declară că poate să meargă pe bicicletă, însă mai are drum lung până la recuperarea completă.

„Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă”, spune el. „Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Îndoirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapeutul ocupațional pentru a învăța să mișc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși” a spus acesta.

Ce se întâmplă cu ancheta în urma incendiului din Piatra Neamț

Avocatul Adrian Cuculis, cel care reprezintă rudele victimelor care au decedat în incendiul care s-a produs în incinta secției terapie intensivă a Spitalului Piatra Neamț, anunță că primii martori în dosarul deschis, vor fi audiați a abia la patru luni de la tragedie.

Adrian Cuculis lasă de înțeles că ancheta se mișcă extrem de greu, și în prezent, deși a trecut ceva vreme din luna noiembrie, aparținătorii celor care au murit nu știu nici măcar de ce s-a declanșat focul.

„Audieri de martori pe data de 12.03 în dosarul Piatra Neamț, la luni de zile după catastrofa care a avut loc la secția de terapie intensivă a spitalului. PICCJ deleagă structura SICE din cadrul IPJ Neamț, să audieze și să ridice înscrisuri de la o serie de societăți comerciale.

Sunt primele audieri și acte de procedură facute de după data depunerii plângerilor penale.

În mod rezonabil putem considera că din noiembrie și până acum, nu au fost făcute alte acte, fiindcă în calitate de reprezentanți conventionali, doar la acest moment am fost anunțați.

Cauza incendiului, un mister”, spunea avocatul Adrian Cuculis.