Daniela Crudu a lovit încă o dată la capitolul imagine! De curând, vedeta participantă la reality-show-ul ”Ultimul Trib” și-a mărit bustul, la care „lucrase” și în urmă cu 12 ani. A făcut-o la scurt timp după ce s-a întors din Madagascar, unde s-a filmat emisiunea. (Super oferta de angajare) Și i-a ieșit chiar bine, din moment ce e mândră tare de rezultat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă primele imagini cu ”dotările” de mare senzație ale Danielei.

Cruduța este o cunoștință mai veche a medicilor esteticieni. Seria drumurilor către cabinetele de profil a început-o în urmă cu 12 ani, când a devenit beneficiara unui bust de impact în lumea showbiz-ului. Dar anii au trecut cât ai pocni din degete, Daniela s-a învățat cu modificările care, atunci, păreau uluitoare, așa că a „lovit” din nou. Și-a făcut un nou implant, de data aceasta chiar de proporții. Vedeta este tare mândră de cum a ieșit din cabinetul medicului preferat, care, după cum a afirmat, nu a dat greș niciodată. (CITEȘTE ȘI: VEDETELE DIN “ULTIMUL TRIB” SE SPALĂ LA LIGHEAN)

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a întâlnit-o zilele acestea pe Daniela Crudu la pas prin Capitală și vă prezintă imagini în exclusivitate cu generosul ei bust. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) Bandajul de la mâna stângă, probabil cauzat de o ușoară accidentare din timpul întrecerilor de la ”Ultimul Trib”, nici nu iese în evidență.

Ochii celor care au întâlnit-o pe celebra Daniela s-au oprit brusc la bustul ei! Care parcă ar vrea să rupă bretelele subțiri ale bluziței ce pare, mai degrabă, un sutien ceva mai generos. Daniela Crudu, îmbrăcată toată în negru și cu încălțările de aceeași culoare, trece nestingherită printr-un părculeț, dându-și probabil seama că poate da pe spate o grămadă de admiratori.

Oprește, brusc, în fața unei tonete, unde țintește un frappe. Umblă la poșetă, pentru a scoate banii. Vânzătorul o ajută cu mare drag, apoi vedeta își ia paharul și tage cu nesaț din pai. În drumul către mașina parcată chiar lângă parc, rupe o floricică dintr-un mare buchet colorat, pe care o adulmecă profund. Zâmbește la un moment dat, pentru că o persoană i-a făcut cu mâna. (Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti) După ce a traversat parcul, Daniela ajunge la mașina parcată în stradă. Își așază paharul pe ea, apoi rezolvă cu geanta, pe care o plasează pe scaunul din dreapta șoferului. După ce își ”recuperează” paharul, Daniela Crudu urcă la volan și o ”calcă”. (CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU ȘI-A EXPUS SÂNII ÎN TOATĂ SPLENDOAREA LOR)

Ce spune Daniela Crudu despre operațiile suferite

Daniela Crudu a decis la un moment dat să îşi facă unele modificări ale corpului și a apelat la bisturiu. Fanii ei aveau să o acuze, la un moment dat, că s-a abonat la cabinetele medicilor esteticieni. Vedeta a negat, însă, asta. Ea a spus că şi-a făcut doar modificări, printre care rinoplastie, mărire de buze, şi-a pus faţete pe dinţi şi silicoanele.

”Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se spune peste tot. Mai contează şi … de exemplu dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. (Cât câștigi dacă faci videochat?) Doamne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea. Da, că mi-am operat nasul. Asta da. Este… Și că am pus faţetele. Faţetele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele”, a dezvăluit, la un moment dat, asistenta TV.

A participat la ultimul reality-show, ”Ultimul Trib”

Daniela Crudu a fost una dintre participantele la show-ul recent, ”Ultimul Trib”, care a fost filmat în Madagascar. A făcut parte din cel de-al treilea trib, al vedetelor, alături de Dorian Popa, Dima Trofim, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei. (CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU ȘI RELLYS TONU, ATINGERI SENZUALE LA PISCINĂ)

În ce constă confruntarea din Madagascar? Triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru ”Teritoriu”, cât și pentru ”Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)