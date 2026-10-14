Primele imagini cu noua casă a Cleopatrei Stratan și a lui Edward Sanda. Mesajul emoționant al celor doi

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au bifat o etapă importantă în viața lor de cuplu. După ce și-au construit împreună o poveste de dragoste urmărită de numeroși fani, cei doi artiști au reușit să își îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe: aceea de a avea propria locuință. Vestea a fost primită cu entuziasm de admiratorii lor, mai ales că achiziția marchează începutul unui nou capitol pentru tinerii căsătoriți.

Cunoscuți atât pentru proiectele muzicale, cât și pentru momentele personale pe care le împărtășesc în mediul online, Cleopatra Stratan și Edward Sanda continuă să le ofere fanilor motive de bucurie. De această dată, atenția s-a îndreptat asupra unei realizări importante, care le va permite să își amenajeze un spațiu numai al lor și să își construiască amintiri într-un cămin propriu.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au făcut pasul cel mare

Achiziționarea unei locuințe reprezintă un moment semnificativ pentru orice cuplu, iar pentru cei doi artiști această reușită vine după mai mulți ani în care și-au construit viața împreună. Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit în 2021, iar de atunci au rămas unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc.

Cei doi au împărtășit în repetate rânduri cu urmăritorii lor momente din viața de zi cu zi, de la apariții publice și proiecte profesionale până la experiențe personale. De această dată, cântărețul a făcut cunoscut faptul că el și soția sa au devenit proprietarii unei case, o schimbare importantă pentru viitorul lor împreună.

„S-a îndeplinit visul nostru , iubirea mea! Încă nu realizez că avem casa noastră! Mulțumim Doamne pentru tot ce faci pentru noi!”, a scris Edward.

Imaginile publicate de Edward Sanda pe rețelele de socializare oferă câteva indicii despre noua locuință. Din fotografii se observă că imobilul dispune de spațiu generos, însă amenajarea pare să fie încă într-o etapă incipientă. Mobilierul și elementele decorative urmează să completeze interiorul, astfel încât cei doi să poată transforma casa într-un cămin care să reflecte personalitatea și preferințele lor.

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