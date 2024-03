Prin ce a trecut Theo Rose în ziua în care a născut. Abia acum a făcut dezvăluirea: ”Ne trezeam plângând”

Recent, Anghel Damian și Theo Rose au povestit cum au decurs primele momente petrecute împreună cu fiul lor, Sasha Ioan. Mai mult, cei doi au dezvăluit ce au simțit atunci când micuțul a venit pe lume.

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, fiind unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din lumea showbizului românesc. Este evident că cei doi sunt extrem de împliniți în toate aspectele vieții lor, deoarece se bucură de cariere de succes și de o familie minunată pe care au construit-o împreună.

În luna iunie a anului trecut, artista și partenerul său au devenit părinți, moment ce a adus o schimbare majoră în viața lor. Cei doi emana o fericire de nedescris, iar recent au dezvăluit emoțiile pe care le-au trăit în momentul în care fiul lor, Sasha Ioan, a venit pe lume.

Anghel Damian a fost alături de Theo Rose în momentul nașterii fiului lor, Sasha, și s-a internat ulterior în spital alături de ei. Cu o evidentă emoție, regizorul a reamintit primele nopți petrecute împreună ca familie de trei, mărturisind că fiecare moment a fost pur și simplu magic.

În acele clipe, nici măcar lipsa somnului nu a contat, deoarece erau copleșiți de bucurie și entuziasm la gândul că familia lor era acum completă. Theo Rose a recunoscut că adesea plângeau de fericire și că abia își puteau crede că trăiesc acele momente. Pentru artistă, aceste clipe au fost extrem de speciale și vor rămâne mereu în sufletul și amintirile sale.

„Anghel Damian: Extrem de romantic au fost de fapt primele nopți de la spital. Am stat trei nopți în spital, am reușit și eu să mă infiltrez. Am fost și în operație și după aceea m-am internat cu ea odată.

Alea au fost cred că topul romantic. Pe cuvânt, a fost senzațional. În primul era un spital foarte bine organizat, era aproape ca o cameră de hotel acolo. Și pur și simplu am fost în intimitate absolută. Noi am și vrut de la început să-l luăm( n.r. pe fiul lor). A dormi cu noi din primele nopți, nu l-am lăsat să-l ia asistenele și să-l ducă cu ceilalți copii, ca să ni-l aducă după aia în momentul în care i se face foame.

Au fost niște nopți în care pur și simplu pluteai. Dormeam foarte puțin, dar nu conta. Aveam o adrenalină și o energie dată de fericirea momentului. Era ceva absolut extraordinar.

Theo Rose: Îmi aduc aminte, retrăiesc momentele alea. Ne trezeam plângând de fericire. Ne uitam unul la altul, de multe ori mă trezeam, eu ațipeam, ăla nu a fost somn, era o stare de veghe și când deschideam ochii și mă uitam către patul lui Anghel, era era trez și se uita la noi și plângea. Au fost niște momente superbe.”, au povestit Anghel Damian și Theo Rose în podcastul lui Mihai Morar.