Mihăiță, fiul lui Nelu Ploieșteanu și al Elenei, a murit sâmbătă, iar artistul nu-și revine din șoc. Acesta a dezvăluit, la wowbiz, drama prin care a trecut mama lui Mihăiță, Elena. Fiul celor doi era bolnav chiar din primele zile de viață. La rândul ei, femeia a povestit prin ce suferință trece.

“Mihaita a venit pe lume perfect sanatos, dar un banal vaccin i-a cauzat suferinta. De la varsta de doua luni are tetrapareza spastica si encefalopatie. N-am vrut sa-l operam, pentru ca puteam sa-l pierdem. La noi in casa nu se foloseste cuvantul handicap. Cand eu nu sunt acasa, baiatul nu mai vrea sa manance, nu mai vrea sa bea ceai. Dar eu nu prea plec de acasa. Vara plecam la munte, din aprilie si pana in octombrie. De 26 de ani dorm cu el. Il iau in brate, iar el se simte in siguranta. Daca Dumnezeu mi-a dat crucea asta, o duc, ce pot sa fac?!”, declara soția lui Nelu Ploiesteanu la WOWbiz, in 2013.

“Am fost cel mai bucuros om din lume cand a venit pe lume. Era al cincilea copil si singurul meu baiat. Nu vreau sa se inteleaga gresit, n-am nevoie de nimic de la nimeni. Pentru sotia mea este foarte greu. Ea nu a mai iesit din casa de 26 de ani. Mihaita este dependent de ea, dar nu s-a plans niciodata. Bineinteles ca n-a mai avut nicio vacanta de 26 de ani. I-am depistat boala foarte devreme, i-am adus un frigider de medicamente, dar nu l-au putut ajuta mai mult decat atat. Oricum, mie nu mi-a fost niciodata rusine cu baiatul meu. Este tintuit la pat de 26 de ani, dar e bibeloul familiei noastre”, declara maestrul Ploiesteanu.