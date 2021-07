„Principalul” Dinu Todoran sigur de titlu: „Nea Gigi ne-a spus ce-și dorește!”

Noul „principal” al FCSB, Dinu Todoran, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu FC Botoșani, că e momentul ca „roș-albaștrii” să câștige titlul.

„Nea Gigi ne-a spus ce-şi doreşte, iar noi trebuie să facem totul pentru asta. El îşi doreşte să câştige campionatul. Am cei mai buni jucători din România pe toate compartimentele. Şi sunt dornici de performanţă. Sunt tineri foarte talentaţi, jucători care în viitor vor avea un cuvânt greu de spus în fotbalul românesc. Mă bucur că am la dispoziţie un asemenea grup.Ţinând cont de lotul pe care îl am, cred că anul ăsta vom câştiga titlul. Dar nu este uşor, pentru că ne vom lupta cu echipe puternice, echipe cu tradiţie, vom vedea ce se va întâmpla. Să dea Dumnezeu ca anul acesta să nu mai avem probleme cu accidentările, să nu mai fie problema cu pandemia… pentru că anul trecut din cauzele astea nu s-a câştigat titlul. În plus, au fost şi nişte greşeli de arbitraj. Iar totul s-a adunat. Din cauza asta echipa a pierdut campionatul sezonul trecut… problemele legate de COVID, problemele cu accidentările, problemele cu arbitrajul”, a declarat Dinu Todoran.

Referindu-se la disputa de astăzi din Moldova cu FC Botoșani, meci care va deschide noul sezon competițional al Ligii 1, Todoran a spus că se așteaptă la o replică pe măsură din partea elevilor lui Croitoru.

„Chiar dacă au plecat jucători de la Botoşani, au venit alţii la fel de buni. Eu am fost la Botoşani, ştiu ce înseamnă. Ne aşteaptă un meci greu, fiind şi început de campionat. Amândouă planurile sunt importante, şi campionatul şi parcursul european. Dar primul meci este cel cu Botoşani. Obiectivul este să intrăm în grupele Conference League, campionatul şi Cupa”, a adăugat Todoran.