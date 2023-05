Întregul regat al Marii Britanii se pregătește de încoronarea Regelui Charles al III-lea, eveniment ce va avea loc în cursul zilei de mâine, la Westminster Abbey. Prințesa Brianna Caradja va urmări, la rându-i, ceremonia, atât cât timpul îi va permite, curioasă fiind dacă se va păstra același protocol pe care l-a avut și regina Elisabeta. Aceasta ar fi refuzat însă să participe la un astfel de eveniment, iar motivul l-a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Retrasă de mai bine de 11 ani din lumina reflectoarelor, prințesa Brianna Caradja se ocupă, în prezent, cu un ONG care are ca activitate ajutorarea poporului ucrainean.

În cadrul aceluiași interviu, aceasta ne-a vorbit despre ultima sa căsnicie, pe care o regretă că s-a consumat, dat fiind faptul că a fost una bazată pe minciuni, încă de la începutul său, dar și despre motivul real pentru care a refuzat să mai apară pe sticlă.

Motivul pentru care nu ar participa la încoronarea lui Charles

CANCAN.RO: Mâine va avea loc încoronarea regelui Charles… Veți urmări acest eveniment?

Brianna Caradja: Sunt în plină activitate pentru un ONG. Sunt atât de ocupată încât probabil mă voi uita cu plăcere doar la câteva poze și filmulețe. Aici se va opri gradul meu de participare la acest eveniment. Efectiv, nu am timp, am lucruri mult mai importante de rezolvat. Mă voi uita la poze, la ținute. Sunt curioasă dacă păstrează protocolul absolut învechit și prăfuit pe care l-a avut regina Elisabeta atunci. Sau dacă totuși au modernizat puțin ceva.

CANCAN.RO: V-ar fi plăcut să fiți prezentă la un astfel de eveniment?

Brianna Caradja: Și da, și nu. Depinde. Din punct de vedere diplomatic, da, e altceva, e o prezență. Din punct de vedere personal, sincer, nu.

Nu am dispoziția să fiu acolo, să aleg ținute și pălării și tot ce înseamnă eticheta unui astfel de eveniment. E diametral opusă stilului meu. Și activitatea mea curentă e la un pol total opus. O să mă uit însă cu mare drag.

Cu ce se ocupă în prezent

CANCAN.RO: Cu ce vă ocupați, în prezent?

Brianna Caradja: Copiii mei au crescut, sunt majori, vaccinați și foarte adulți și avem un ONG împreună și cu prietenele lor, în care ajutăm. Acum, fiind și războiul de la granițele noastre, nu puteam să nu ne implicăm, să nu ajutăm și acolo. Eu mă ocup cu precădere de Ucraina, Maximilian se ocupă de partea românească. E urgență majoră. Sunt nevoi uriașe.

În prima fază, când a început războiul, ne-am adresat problemelor refugiaților, pentru că era evident că în decurs de două-trei zile urmau să ajungă câteva sute de mii la noi. Și așa a fost. Și tot ce ținea de prim ajutor, femei, copii, baby. După care am deschis și la noi, în centru, un spațiu în care puteau să vină să aleagă din donații, de la alimente la haine groase. Iar apoi, când lucrurile s-au mai potolit, ne-am ocupat să trimitem în Ucraina. Și trimitem săptămânal, o dubă cu ajutoare. Am cunoscut între timp și alți oameni, avem și un ONG partener în Ucraina. ONG-ul a fost creat din bugetul familiei. Pentru ajutoare am pus și de la noi.

CANCAN.RO: Sunteți deja soacră? Cum vă înțelegeți cu nurorile?

Brianna Caradja: Băieții mei sunt ca și căsătoriți. Mă înțeleg bine cu nurorile. Am discuții normale pe care le-aș avea cu orice fete de vârsta lor. Prietena lui Max mă ajută și ea cu ONG-ul. Fiecare membru al familiei are firma lui, și ele lucrează cu ei.

„Le-am dat multă autonomie”

CANCAN.RO: De ce ați ținut cont în educația copiilor?

Brianna Caradja: Le-am dat multă autonomie, și iubire, bineînțeles. Nu am vorbit niciodată cu ei cu copilisme, gen păturica, mâncărica.. Dar i-am crescut cu toată dragostea de mamă. Niciodată nu i-am infantilizat. Le-am dat cât de multă autonomie am putut, să-și gestioneze propriile greșeli. Trăim într-un secol în care dacă nu te-ai adaptat, nu ai ce face. Știu părinți care pun presiune asupra copiilor în alegerea jobului. Nu sunt de acord.

CANCAN.RO: Ce sfat le dați privind secretul unei căsnicii reușite? Există așa ceva?

Brianna Caradja: Habar nu am. Nu există un secret, ci compatibilitate între doi oameni, cum fiecare se adaptează și se include în acea nouă dinamică, ce se cheamă cuplu. Iar aceasta diferă de la un cuplu la altul. E felul de cum gestionezi compatibilitatea și cum o crești Să trăiești în doi, e o dinamică cotidiană. Plus presiunea socială și rețetele pe care le găsești la tot drumul și care te duc la eșec. Pentru că nu sunt bune. Sunt bazate pe tot felul de logisme, care nu mai au nicio legătură cu realitatea de azi.

Regretă că s-a măritat a treia oară

CANCAN.RO: Dumneavoastră ați regretat vreo căsnicie din cele trei?

Brianna Caradja: Ultima da, a fost bazată pe minciuni de la început. Pe primele două, cu tatăl băieților și cu Dan Petre deloc. N-am de ce. Nu era compatibilitate pe termen lung și atunci nu avea sens să continuăm. La ultima, din cauza acelor minciuni am avut de suferit. Și, oarecum, și copiii, care atunci erau adolescenți.

CANCAN.RO: V-ați gândit să vă recăsătoriți?

Brianna Caradja: Nu, și nu văd de ce. Am o viață atât de plină și de împlinită. Trăiesc pentru mine, în primul rând Dacă nu trăiești pentru tine cum trebuie, nu poți trăi pentru alții, pentru că nu ai echilibrul intern. Ca să poți da mai departe, trebuie să fii tu echilibrată. Dacă ai probleme, le transmiți mai departe.

De ce s-a retras din lumina reflectoarelor

CANCAN.RO: V-ați retras de ceva timp din lumina reflectoarelor. Care a fost adevăratul motiv?

Brianna Caradja: În 2012 am încetat. Nu m-am retras din cauza lipsei de liniște sau a ceva asemănător, ci pentru că nu aveam platforme de calitate pe care să mă exprim.

CANCAN.RO: Acum credeți că au apărut?

Brianna Caradja: Nu au apărut nici acum. N-am cablu tv acasă, nu urmăresc canalele românești, ci doar câteva pod-casturi pe Youtube, care sunt de calitate și la care mă uit cu plăcere. În sfârșit, facem și noi asta în România, ceea ce e foarte bine. Unii oameni care strict fac, într-un mic studio deschis de ei, interviu pe Youtube.

CANCAN.RO: Vă bate gândul să aveți propriul dumneavoastră pod-cast?

Brianna Caradja: M-ar bate gândul, dacă aș avea timp. Chiar mi-ar face plăcere. Dar ca să faci ceva de calitate, o oră sau două de live și să nu turui degeaba, trebuie să pregătești. Să-ți faci un mic studio ca lumea, totul contează. În schimb sunt câțiva care fac pod-casturi, care-mi sunt dragi. Și nu mă refer la influenceri, care nu-mi plac, oferă doar consumerism.

