PRO TV i-a făcut manevra, l-a sărit din emisiune, dar Cabral nu se lasă! ”Mă dai afară pe ușă, intru pe geam!”

Cabral Ibacka a fost prezent aseară la avanpremiera VIP a lungmetrajului „Klaus & Barroso”, apartenent prietenilor prezentatorului, Micutzu și Adrian Nicolae. Filmul este o comedie bazată pe organizarea unei petreceri a burlacilor, în cadrul căreia se întâmplă o multitudine de acțiuni spumoase. Tot din sfera amuzantă este și Cabral, vedeta celor de la Pro TV, care a oferit un interviu de senzație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Cu o sinceritate debordantă, dar extrem de jovial, acesta a recunoscut că nu știe ce se va întâmpla cu emisiunea „Săriți de pe fix!”, a cărei difuzare a ajuns la final. Cabral a luat chiar în calcul, într-un scenariu ipotetic, ce s-ar întâmpla dacă ar fi nevoit să se lase de televiziune.

Cabral și proiectul „Săriți de pe fix!”, băgați în „ceață” de Pro TV: „Mă dai afară pe geam, intru pe ușă!”

CANCAN.RO: Cabral, am văzut că te-ai întors pe post cu emisiunea consacrată „Ce spun românii?”, s-a terminat „Săriți de pe fix!”?

Cabral Ibacka: Nu putem să atacăm pe toate părțile. Mă dai afară pe geam, intru pe ușă, intru pe ușă, mă dai afară pe geam, nu merge. Cumva, „Săriți de pe fix!” e în pauză, dacă mai intră în grilă.

CANCAN.RO: Nu te-au anunțat, nu știi?

Cabral Ibacka: Nu, eu sunt sincer. Iar acum avem „Ce spun românii?”, nici nu știu câte ediții sunt filmate, că sunt filmate acum ceva vreme. Este prima lor difuzare și a fost foarte tare fiindcă nu era clar pentru mine când o să intrăm cu emisiunea. Luni, la ora 18, mi-a explodat telefonul, am crezut că s-a întâmplat ceva rău. M-am speriat «e nenorocire, să nu fie copiii», acolo m-am panicat. M-am bucurat și eu de reacția oamenilor, pentru că din punctul meu de vedere, atunci când muncești și cineva zice «bravo», e un motiv de bucurie nu că ai încasat niște bani, ci că ai pus niște suflet, iar sufletul ăla s-a văzut.

Vedeta de televiziune dezvăluie ce ar face dacă s-ar lăsa de meseria actuală

CANCAN.RO: Dar te-ai gândit vreodată ce ai face dacă s-ar termina cu televiziunea?

Cabral Ibacka: Da, mă descurc eu cumva, nu m-a făcut mama la televizor. Nu m-am născut la televizor și sigur n-o să mor la televizor. Cumva, eu cred că sunt un om foarte normal, cu o meserie extraordinară, dar asta nu înseamnă că trebuie să apar până la 80 de ani, să scârțâi tot, vai steaua mea. Pot trece în spatele camerei, pot face producție.

CANCAN.RO: Eu nu te văd mecanic auto, spre exemplu…

Cabral Ibacka: Vai, dar ce mi-ar plăcea. Mă bag sub mașini, dar nu îți spun ție. Astăzi mi-a bubuit un furtun care pleacă din vasul de ulei de servo și merge către pompă. E bine acolo, că e presiune joasă, mi-a bubuit acolo un furtun și era să dau afară tot uleiul. Am desfăcut jumate de mașină, nu am găsit piesă de origine și am luat o piesă de Dacie.

Prezentatorul de la Pro TV, precizări despre propria condiție financiară: „Sunt un băiat simplu, din Berceni”

CANCAN.RO: Țeluri de 2024 ți-ai setat?

Cabral Ibacka: Toate analizele medicale.

CANCAN.RO: Mă gândeam că să-ți iei vreo casă, vreo mașină, vreun yacht…

Cabral Ibacka: Nu, de unde bani?! Sunt un băiat simplu, din Berceni. Facem aceleași lucruri pe care le-am făcut toată viața, plătim rate, creștem copii.

CANCAN.RO: Mai ai rate, la casă?

Cabral Ibacka: Da.

CANCAN.RO: Ești milionar oricum, dar nu ne zici!

Cabral Ibacka: Trebuie să definești moneda!

