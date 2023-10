Schimbări importante în familia lui Cabral. Andreea Ibacka a dat din casă: ”Copiii te pun să alegi”

Au loc schimbări importante în familia lui Cabral. Deși nu are nici doi ani, Tiago, unicul său fiu, merge la grădiniță, moment mult așteptat de prezentatorul de la Ce spun românii, dar și de Andreea Ibacka.

Fiul lui Cabral și al Andreei Ibacka a început să meargă la grădiniță. Tiago nu a împlinit doi ani, însă plecarea celui mic de acasă, chiar și pentru câteva ore, a venit ”mănusă” pentru cei doi părinți. Andreea Ibacka este, de departe, cea mai fericită cu gândul că acum are timp liber pentru propria persoană, dar și pentru treburile casnice.

Cum se descurcă Andreea Ibacka, soția lui Cabral, în lipsa celor doi copii

Citește și: DEZVĂLUIRILE LUI CABRAL DESPRE FIGURA PATERNĂ DIN VIAȚA LUI. VEDETA PRO TV A FOST PĂRĂSITĂ LA DOAR CÂTEVA SĂPTĂMÂNI DUPĂ NAȘTERE

În cadrul unui interviu, Andreea Ibacka a vorbit despre unul dintre cele mai importante momente de respiro din viața de mămică. Soția lui Cabral simte că a ieșit soarele și pe strada ei. După 5 ani de nopți nedormite, după ce copiii au fost tot timpul pe primul loc, actrița a mărturisit că în sfârșit are timp să se bucure din când în când și de viața de adult.

”De obicei, le fac pe toate pe grabă, pentru mine. Dar uite că trecem într-o altă etapă și sunt și alte provocări, dar, cât de cât, îți recâștigi independența. Dormim noaptea de câteva luni, după vreo 5 ani de nesomn, dar sigur că merită toate sacrificiile. Până la urmă, am știut în ce mă bag. Am făcut doi copii pe care mi i-am dorit, care sunt sănătoși, sunt superbi și nu am de ce să mă plâng. Alții au greutăți, la noi e doar normal. Normalitatea cu copii mici”, a spus Andreea Ibacka.

Tiago nu a împlinit doi ani, însă deja merge la grădiniță. Andreea Ibacka susține că cel mic s-a obișnuit și îi place tare mult în colectivitate, mai ales că la aceeași grădiniță merge și sora lui mai mare, Namiko.

”Chiar este și primul an pentru Tiago, care împlinește doi ani și merge deja la grupa ‘baby’ de câteva zile. Acum are temperatură și e acasă. Cam așa e în primul an de colectivitate. Trebuie să se imunizeze. O parte din belele le-am mai pățit cu sora lui. Dar trebuie să le ia și singur în piept acum. Dar îi place foarte mult și asta mă bucură, că merge cu mare veselie. Dimineața recunoaște locul și când suntem pe alee o rupe la fugă să ajungă mai repede la grupa lui. Sunt foarte mulțumită de grădinița aleasă. Acolo merge și Namiko și e un avantaj sigur, că îi duc pe amândoi în același loc și că el se poate baza pe sora mai mare. Și din a doua zi a și dormit la grădiniță. Așa mare încredere a prins în doamna Adina, încât a adormit la ea în brațe, și după vreo câteva minute îmi dădea mesaje: ‘cum fac acum să îl pun în pat, că simte?!’. I-am spus: ‘Cam 5-10 minute trebuie să așteptați’. După aceea l-a pus în pat și a dormit două ore. Deci, copilul e foarte relaxat în mediul de acolo.”, a spus Andreea pentru Viva.ro

Andreea Ibacka: ”Copiii te pun să alegi alte priorități”

Totoodată, Andreea Ibacka recunoaște că au fost situații în care nevoile copiilor au avut prioritate. Însă, chiar și așa, au existat momente în care a reușit să se împartă cu succes între viața de adult și cea de părinte. Cea mai recentă întâlnire cu fetele a fost în urmă cu doar câteva zile, revedere la care a reușit să se deconecteze de treburile zilnice.

”Copiii te pun să alegi alte priorități, dar mă bucur din când în când și de viața mea de adult. Dar în seara aceasta am ieșit cu fetele și avem o cină senzațională, pentru că la Duman de fiecare dată se mănâncă grozav. Și muzica este bună, dar și atmosfera de aici. Dar, în general, petrec după muncă, cum ar fi după-amiezele cu copiii la locurile de joacă, în parc, la fel de fel de muzee, la cinema la Desene animate, lucruri de mămici și copii”, a mai spus soția lui Cabral.

Citește și: ZIUA RĂZBUNĂRII! ANDREEA IBACKA NU A MAI SUPORTAT ȘI A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! CE I-A PUTUT FACE SOȚULUI EI, CABRAL, DUPĂ ANI ÎN CARE A TREBUIT SĂ SUPORTE ESCAPADELE ACESTUIA!