Ziua Răzbunării! Andreea Ibaka nu a mai suportat și a dat cărțile pe față! Ce i-a putut face soțului ei, Cabral, după ani în care a trebuit să suporte escapadele acestuia!

Cabral face show în cadrul emisiunii „Săriți de pe fix!”, de la Pro TV, dar nici soția nu se lasă mai prejos! Înarmată cu umor din belșug, Andreea Ibacka a oferit un interviu de zile mari, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Actrița s-a aranjat și a ieșit din casă pentru aniversarea amicului Ensar Duman, tratând evenimentul ca pe o ocazie extrem de specială. Nu de alta, dar vedeta nu prea iese din casă.

O recunoaște chiar ea, întocmind bilanțul evenimentelor sociale pe care le-a bifat de-a lungul verii. În timp ce Cabral a bifat mai toate festivalurile, partenera de viață a ieșit o singură dată la club, apoi a mers în Amsterdam, unde s-a întâlnit cu fiica cea mai are a soțului. Cu această ocazie, actrița a putut observa cum se înțeleg Inoke și cei doi frățiori mai mici.

( NU RATA: CABRAL ȘI-A LĂSAT SOȚIA CU OCHII ÎN SOARE! ANDREEA ÎL CAUTĂ DE DOUĂ LUNI: ”PE ACASĂ NU L-AM MAI VĂZUT!” )

Andreea Ibacka încearcă din răsputeri să țină pasul cu ieșirile lui Cabral: „Am niște polițe de plătit!”

CANCAN.RO: Tot aici, la Duman, ne-am întâlnit și în februarie la un eveniment…

Andreea Ibacka: Am ieșit atunci, în februarie, e septembrie acum. Și am mai fost o dată la discotecă, chiar, așa nebună sunt.

CANCAN.RO: Ce discotecă?

Andreea Ibacka: La mare, cu fetele, dacă îți vine să crezi. Mai am și bilet de voie. De la o vârstă încolo, ai maturitatea necesară să îi permiți partenerului să aibă spațiu.

CANCAN.RO: Cabral are și el seara băieților, ce face la seara băieților?

Andreea Ibacka: N-ai văzut că el deschide și închide toate festivalurile? Crezi că eu nu trebuie să-i plătesc cu aceeași monedă? Am niște polițe de plătit acolo, câțiva ani de aici înainte o să mă vezi pe club!

( CITEȘTE ȘI: ”CE SPUN ROMÂNII” E ISTORIE, CABRAL LOVEȘTE TOT PE PRO TV, DAR CU ”SĂRIȚI DE PE FIX”! PREZENTATORUL A FĂCUT SPECTACOL ÎNTR-UN INTERVIU EXPLOZIV: “OMU’ ĂLA NU E SCHIZOFRENIC!” )

Soția lui Cabral face mărturisiri despre relația dintre Inoke și frații vitregi: „Sunt în etape foarte diferite!”

CANCAN.RO: În afară de ieșirea la discotecă, vara asta cum te-ai distrat?

Andreea Ibacka: Am fost cu copiii la Amsterdam. Știu, este o destinație atipică pentru copii, dar cu puțin research găsești foarte multe activități pentru ei. Am văzut fel de fel de locuri de joacă, parcuri de distracții, muzee altfel. Nu sunt muzeele alea pe vechi, deoarece copiii se plictisesc la picturi, sculpturi și din astea. Și a fost foarte tare, că s-au reunit frații. Inoke, sora cea mare, locuiește acolo de doi ani și e prima oară când am vizitat-o în locație. Până acum ne vedeam când venea ea în țară. Și a fost o vacanță foarte reușită.

CANCAN.RO: Frații au o relație foarte bună, nu?

Andreea Ibacka: Da, sigur, dar e o diferență de vârstă destul de mare și ținem tot timpul legătura pe videocall, în general cam așa ne vedem. De vreo două trei ori pe an ne vedem live. Și e o relație foarte mișto, dar sunt în etape foarte diferite, așa că Inoke se pune la mintea lui Namiko, îi ascultă toate poveștile, dramele, telenovelele de la grădiniță. Dar îți dai seama că ele trăiesc povești diferite la momentul ăsta, dar pun bazele unei relații solide pe mai departe. Ea are 21 de ani, ai mei au 5 și 2, diferența e de o generație întreagă.

( ACCESEAZĂ ȘI: CABRAL, DEZVĂLUIRI DESPRE VIAȚA DIN SPATELE CAMEREI DE FILMAT. PREZENTATORUL PRO TV: „JUCĂM BOGĂȚIA, OPULENȚA ȘI FERICIREA” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.