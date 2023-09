”Ce spun românii” e istorie, Cabral lovește tot pe PRO TV, dar cu ”Săriți de pe fix”! Prezentatorul a făcut spectacol într-un interviu exploziv: “Omu’ ăla nu e schizofrenic!”

A apus era „Ce spun românii?” pentru Cabral Ibacka. După șapte ani în care a acaparat amiezile conaționalilor, șarmantul prezentator țintește către cucerirea segmentului prime-time. „Săriți de pe fix!” este noul proiect moderat de vedetă, un format amuzant, bazat pe improvizație și provocări atribuite starurilor invitate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cabral a dezvăluit secretele noii sale emisiuni, dar a vorbit și despre unul dintre secretele sale profesionale.

Acesta ar fi că pe parcursul celor șapte ani de „Ce spun românii?”, prezentatorul a luptat ca în emisiune să nu fie incluse glumițe cu tentă deocheată, ala cum se întâmplă în proiectul original de la americani. Cabral susține că la el în casă mai scapă câte o sintagmă „slobodă”, dar nu în toate gospodăriile românilor este la fel!

(NU RATA: ADIO, CABRAL ȘI CE SPUN ROMÂNII DE LA PRO TV! SHOW-UL DE LA ORA 18:00 VA FI ÎNLOCUIT CU AL DOILEA SEZON DE BATEM PALMA, PREZENTAT DE COSMIN SELEȘI)

Cabral lasă în urmă „Ce spun românii?” și lovește puternic, în prime-time, cu emisiunea „Săriți de pe fix!”: „Ajunge, se termină tot ce-i frumos!”

CANCAN.RO: Ce faceți, domnule Radu Vâlcan? Ești îmbrăcat la fel ca el!

Cabral Ibacka: Este fix același designer care ne îmbracă și atunci trebuie să avem o atmosferă comună, că omul ăla nu e schizofrenic, să plece în stânga și în dreapta.

CANCAN.RO: Ce faci în acest sezon, de toamnă, la Pro TV?

Cabral Ibacka: Suntem foarte bine, am făcut un switch. Intrăm cu „Săriți de pe fix!”, un proiect nou, un proiect în care eu sunt cel mai puțin talentat. Bine, asta nu e greu. Vorbesc cel mai puțin din toată emisiunea și asta chiar e greu.

Dar am alături niște oameni atât de mișto, talentați, frumoși, foarte buni la improvizație și în același timp dispuși să se arunce, să improvizeze, să se joace, încât s-ar putea ca cei de acasă să aprecieze nebunia asta și să se bucure.

CANCAN.RO: Deci „Ce spun românii?” momentan ia o pauză…

Cabral Ibacka: Să sperăm cât mai lungă, de vreo 10 ani. Lasă-mă-n pace, sunt șapte ani, lipiți, non-stop, gata, pauză!

CANCAN.RO: Este proiectul cu care tu erai asociat…

Cabral Ibacka: În 25 de ani de carieră am fost asociat, pe rând, cu fiecare emisiune pe care am făcut-o. Acum, 7 ani am făcut asta. Ajunge, pauză, se termină tot ce-i frumos!

( CITEȘTE ȘI: CABRAL, DEZVĂLUIRI DESPRE VIAȚA DIN SPATELE CAMEREI DE FILMAT. PREZENTATORUL PRO TV: „JUCĂM BOGĂȚIA, OPULENȚA ȘI FERICIREA” )

Vedeta de la Pro TV a militat pentru eliminarea glumelor sexuale din programele sale: „Cum adică, tati, scorbură?”

CANCAN.RO: Ești mai bun decât Steve Harvey, dar și fără glume deocheate, pentru că la „Ce spun românii?” nu au fost apropouri de acest gen niciodată…

Cabral Ibacka: Ne-am luptat foarte mult să scoatem în afară orice gen de aluzie sexuală, pentru că am promis de la prima emisie, de la începutul proiectului, că este o emisiune pentru toată familia. Dacă începi cu glumițe și cu alea, alea, oamenii se simt înșelați și se simt prost față de copil, în al doilea rând. «Ce a vrut să zică, tati, nenea, când a spus că…?»

CANCAN.RO: … în scorbură?

Cabral Ibacka: Deja te simți prost, fiindcă știi că e cu copilul la masă sau cu el prin casă, «Cum adică, tati, scorbură?». «Deci faza care e, că domnul are veverițe acasă». Gata, l-am omorât, l-am îngropat!

CANCAN.RO: Dar tu când erai mic, nu ți s-a întâmplat să urmărești ceva la televizor, să fie o glumă de acest gen și să te prefaci că n-o auzi?

Cabral Ibacka: La mine în casă, mama mea de la Buzău și tatăl meu din Berceni erau foarte slobozi la gură și vorbeam orice. Ceea ce se întâmplă și la mine în casă, dar nu poți presupune că se întâmplă asta în fiecare casă. Și atunci eviți să creezi discuții!

( ACCESEAZĂ ȘI: CABRAL, MÂNDRU DE FIICA LUI CEA MARE, INOKE: „ȘI-A GĂSIT UN LOC DE MUNCĂ FOARTE FRUMOS” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.