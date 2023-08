Cabral, dezvăluiri despre viața din spatele camerei de filmat. Prezentatorul PRO TV: „Jucăm bogăția, opulența și fericirea”

Pe data de 3 august, Cabral și-a găsit curajul de a lăsa deoparte aparențele din mediul online și de la televizor și a vorbit despre viața reală. Actorul a spus ce se ascunde în spatele postărilor sale vesele, dar și ale altora.

Viața din online nu este aceeași cu cea din offline, oricât de mult ar încerca unii să nege. Spre deosebire de multe vedete, Cabral a avut curajul de a face un pas în față și de a vorbi despre utopia de pe internet, o iluzie pe care unii o creează pentru a-și arăta doar bucuriile:

„Probabil că pe net, uitându-te la ce postează lumea, ți se pare că trăiești într-o lume în care tuturor le merge din plin.

Toți sunt fericiți, cu gura până la urechi, cu mașini scumpe, case superbe, vacanțe din alea de vedete miliardare de la Haliud (Hollywood, n.r.) și… tot așa.

Inclusiv la mine pe pagina asta vezi cum râd ca tontu’ la cameră și cum toate-mi merg din plin, de zici că am vreo trei îngeri păzitori deasupra, unul mai harnic decât celălalt”, spune vedeta PRO TV.

Cabral: „Nu toate-s la locul lor, nu toate sunt așa cum le-aș vrea”

Într-adevăr, are o carieră de succes, o căsnicie fericită cu Andreea Ibacka, de mai bine de 15 ani, cu care are și doi copii, pe Namiko (5 ani) și Tiago (2 ani). Mai are o fată și din prima căsnicie, pe nume Inoke (20 de ani), dar nici așa nu poate spune că are viața perfectă. Ca urmare, îi îndeamnă pe cei care îl urmăresc să-și trăiască viața fără comparații și fără a crede tot ce văd pe internet.

„Uite, nu știu despre alții, dar îți spun sincer despre mine… nu toate-s la locul lor, nu toate-s așa cum le-aș vrea, nu toate sunt numai de zâmbet și fericire. Ba – uneori – e chiar din contră.

Deci… nu te amărî văzând că toți sunt blanao și parcă numai la tine e cu grindină.

Plouă peste toți, suntem uzi până la chiloți deseori… doar că jucăm bogația, opulența și fericirea.

Privește cu atenție la ce ai tu în viața ta… sunt șanse mari să ai mai multe motive de bucurie decât vezi în prima fază.

Și trăiește fără să faci comparații cu fericirea pe care o screm prea mulți prin Social Media.

Și uite că n-am pus nici poză la postare, că iar râdeam cu toți molarii”.

Postarea sa a fost apreciată, în mai puțin de o oră, de mai bine de 5.300 de internauți, dintre care 390 au și dat mai departe vorbele sale.

