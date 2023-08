Femeia pe care Cabral a lăsat-o însărcinată a recunoscut totul: „Am rămas gravidă! L-am plăcut de cum l-am văzut”. Povestea primei căsnicii a prezentatorului de la Pro TV

Cabral Ibacka (45 de ani) are acum o familie frumoasă, chiar dacă prima căsnicie a fost sortită eșecului. Prezentatorul de la Pro TV a fost căsătorit timp de doi ani cu Luana Mitran (56 de ani), cea care l-a făcut tată pentru prima dată. Care este, de fapt, adevărul din spatele primei căsnicii a omului de televiziune.

Deși nu mai formează un cuplu de foarte mulți ani, Cabral și Luana au rămas în relații civilizate, mai ales că sunt părinții unei domnișoare în toată firea, Inoke (20 de ani). Cu toate acestea, se pare că, la un moment dat, diferența de vârstă, de 10 ani, dintre cei doi și-a spus cuvântul.

Care este, de fapt, adevărul despre prima căsnicie a lui Cabral

Se poate spune că un rol important l-a avut și fiorul dragostei la prima vedere. În urmă cu ceva timp, Luana a vorbit despre începuturile relației cu prezentatorul TV, începuturi ce păreau să facă parte din scenariul unei vieți fericite împreună. Cei doi s-au întâlnit în timpul unui casting, Luana fiind cea care a știut de la prima vedere că EL este bărbatul alături de care își dorește o familie. Cabral îndeplinea toate calitățile impuse de ea.

”Am eu o preferinţă să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 am rămas gravidă şi ne-am căsătorit când eram însărcinată. Aveam 36 de ani atunci. Ne-am iubit, ne-am dăruit și la un moment dat a dorit altceva, nu are nicio legătură vârsta. S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost tot.”, spunea Luana Ibacka în noiembrie 2018.

Totodată, Luana declara că divorțul de Cabral a venit într-un moment în care au simțit că nu mai pot trăi în minciună. Fosta soția a prezentatorului rămâne veșnic recunoscătoare pentru perioada petrecută alături de partenerul ei, mai ales că Inoke, fetița și rodul iubirii lor, este cea mai mare binecuvântare din viața ei.

”Divorțul este o parte constructivă a oricărei relații care nu mai merge și dacă ești cinstit cu tine nu poți să mergi în dublu. Când am simțit că împreună nu putem să trăim decât în minciună am preferat să divorțăm. M-am dăruit lui Cabral cu totul, a fost ceva extraordinar, sunt foarte fericită pentru el. Am rodit niște semințe care au prins foarte frumos. Este un bărbat cu o carieră extraordinară, are o soție frumoasă, e fericit, iar noi nu am pierdut legătura deloc”, a mai spus Luana.

