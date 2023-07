Cabral, mândru de fiica lui cea mare, Inoke: „Și-a găsit un loc de muncă foarte frumos”

Cabral, unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori din România, a făcut destăinuiri emoționante despre fiica lui cea mare, Inoke. În cadrul unui interviu, vedeta de la Pro TV a vorbit despre cât de mândru este de ea și de realizările sale, încât a izbucnit în lacrimi.

În vârstă de 45 de ani, Cabral a trecut printr-un divorț răsunător, în urmă cu câțiva ani. Timp de doi ani, omul de televiziune a avut un mariaj cu Luana Mitran (45 de ani), din urma căruia a rezultat o fetiță, pe nume Inoke Ibacka, în vârstă de 20 de ani, în prezent.

După ce s-a despărțit de prima soție, Cabral a ales să mai dea o șansă iubirii și să se căsătorească cu Andreea, cea care i-a dăruit o fetiță și un băiețel. Gazda emisiunii Ce spun românii, de la Pro TV, este extrem de emoționat atunci când vorbește de copiii săi.

Pe lângă cariera de succes în televiziune, care îi aduce multe satisfacții, prezentatorul TV se declară împlinit și din punct de vedere personal.

În cadrul unui interviu transparent, Cabral a vorbit despre realizările fiicei sale, Inoke, discuție care l-a emoționat până la lacrimi.

Cabral, un tată fericit și împlinit: „Știi cum e când ești părinte”

Cabral a declarat că Inoke a ales să se mute în Olanda, acolo unde a obținut deja un job de care prezentatorul TV este tare mândru.

„Inoke face 21 de ani. Era studentă la Științele Comunicării. Acum se gândește dacă merge mai departe sau dacă ia o pauză și reia după aceea. Și-a găsit un loc de muncă foarte frumos, e afară, e plecată în Olanda. E foarte bine”, a spus Cabral Ibacka pentru unica.ro.

Omul de televiziune vorbește cu bucurie de fiica lui cea mare și este încântat de evoluția ei frumoasă de pe plan profesional.

„Știi cum e când ești părinte și te gândești: «ce s-o alege de piticii ăștia de îi facem noi? Ce s-o alege? Cum o fi ca om? Cum o merge prin viață?» Sunt foarte liniștit. E stabilită acolo, și-a luat drumul străinătății. Mi se pare simpatic că eu o viață întreagă am vorbit: «da, e de mers pe afară, e de făcut, e de dres», dar nu am putut niciodată să plec din România, nu am putut. Am avut unde, am avut cu cine, am avut când, am avut cum, m-a ținut tot, nu că ceva, m-au ținut toți și toate. Inoke e plecată de 3 ani, facultatea acolo a început-o. Îi și place, se și dezvoltă mișto, a înțeles foarte bine mersul și ritmul, e bine, e ce trebuie”, a povestit Cabral pentru sursa menționată.

