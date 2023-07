S-a dezlănțuit! Nu l-ai văzut niciodată așa pe Cabral! Ce a putut să facă la Neversea

Cabral nu a ratat festivalul de la Neversea! Și s-a distrat pe cinste prezentatorul emisiunii Ce spun românii, de la Pro TV. CANCAN.RO l-a surprins și, în imagini avem argumentul, niciodată nu l-ați văzut așa. A urcat pe scenă și s-a dezlănțuit. A dansat, de unul singur, nu i-a păsat de oboseala, de nimic… E drept, muzica și atmosfera au fost pe gustul lui, așa că nu a ratat momentele unice de la festivalul de la malul mării.

Cabral și-a luat din timp biletele. La VIP a ”forțat”, acolo a apărut prezentatorul în plin festival. Pe seară, i-a venit cheful nebun de dans. Nu a stat pe gânduri. S-a încins Cabral! Reflectoarele pe el. S-a dezlănțuit, ce mai! A făcut show, în fața unei mulțimi în extaz. Ritmurile muzicale l-au și ajutat, nu avea cum să rateze o asemenea seară demențială.

Avea să coboare, la un moment dat, de pe scena unde și-a etalat realele calități de dansator. S-a strecurat în mulțime, dar a fost, imediat, acostat. Un tânăr a vrut poză cu el, omul de televiziune nu a stat pe gânduri și a acceptat. S-a tras în selfie, spre bucuria celui care s-a dat în vând după vedetă. Și ce a vrut a obținut.

Cabral și-a anunțat retragerea din televiziune

Cabral a anunțat, la începutul anului, că vrea să se retragă din televiziune. A surprins pe toată lumea, în special pe admiratorii lui. Prezentatorul a vrut o pauză în cariera lui vastă, pentru a petrece mai mult timp cu familia lui.

„În viața reală, fiecare se chinuie cu proprii șlapi, are propriile zbateri, cară proprii saci de cartofi. Ei, fix de cartofii ăștia zic acum. Eu… o să-i las puțin pe-ai mei pe trepte, aici. Nu că mă opresc, nu că mă las. Nu că-mi place sau că nu-mi mai place. Nu că nu mai am chef.

Dar am obosit. Știu că sună a răsfăț… am obosit. Poate e, nu știu. Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri, așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii”, a scris pe blogul său prezentatorul emisiunii Ce spun românii, de la Pro TV.

A refuzat noul proiect de la Pro TV

Șefii de la Pro TV aveau de gând să-i propună lui Cabral un nou proiect, numai că prezentatorul le-a tăiat-o din start.

„Plănuisem să stau acasă 6-8 luni și am stat 3, m-au rugat colegii să mă întorc, aveam niște treabă de făcut, am fost trădat. Dar acum urmează să terminăm acest proiect, nu am mai luat nimic, am refuzat cam tot, tocmai pentru a sta cu piticii acasă. Nu este că mai vreau o pauză, dar încerc să dozez foarte bine munca și timpul pe care îl dozez cu familie. E importantă meseria, e important job-ul, dar, în același timp, e mult mai importantă familia”, a dezvăluit Cabral pentru ego.

