Fără îndoială, finalista ediției din anul 2022, Elena Chiriac, este una dintre marile absențe de la Survivor All Stars. Producătorii show-ului pregătesc însă marea surpriză. Mai precis, chiar dacă inițial au fost refuzați, aceștia au în plan să o readucă în competiție pe tânăra care-i bătea la dueluri pe Marian Drăgulescu, Zmărăndescu, Ionuț Popa sau Delea. Elena l-ar putea pune la punct și pe Jador, artistul care deja a fost luat în vizor prin atitudinea pe care o are vizavi de concurente. CANCAN.RO are toate detaliile și le prezintă în exclusivitate.

Elena Chiriac a constituit marea surpriză de la Survivor 2022, după ce a fost la un pas de a câștiga marea finală. Printre victimele ei de atunci s-au numărat TJ Miles, Marian Drăgulescu, Cătălin Zmărăndescu, Ionuț Popa sau Delea (învins și el de două ori în finală). Și nu puțini au fost cei care s-au mirat cum o fată i-a putut învinge în probele fizice. Dar și pentru curajul și atitudinea ei de luptătoare.

De ceva timp însă, de Elena nu s-a mai auzit nimic. Iar numeroșii săi fani chiar s-au întrebat ce se întâmplă cu aceasta. Mai ales că ea reprezintă, fără îndoială, una dintre marile absențe de la Survivor All Stars.

„Elena Chiriac s-ar putea întoarce la Survivor”

Ei bine, chiar dacă recent, alți patru concurenți s-au alăturat celor care deja au plecat la începutul anului în Republica Dominicană, PRO TV pregătește o mare surpriză. Mai precis, revenirea Elenei Chiriac, printre competitori. Rămâne doar de văzut dacă de data aceasta, discuțiile între părți se vor concretiza.

„Elena Chiriac s-ar putea întoarce la Survivor. A fost foarte iubită. Și mulți fani se întreabă de ce nu se numără și ea printre participanții actualei ediții. Mai ales că la linia de start sunt concurenți ce au participat și au impresionat la show-urile de până acum. I s-a propus și la început, dar a refuzat”, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO o sursă din interiorul show-ului.

Luptătorul MMA, Andrei Stoica, printre victimele Elenei

Astfel că, una dintre întrebările ce se pun este dacă Zanni și Jador vor scăpa sau nu, pentru a doua oară de Elena Chiriac. Aceasta fusese anunțată cu surle și trâmbițe, la ediția din 2021, la care au participat cei doi. Doar că, bruneta s-a retras în ultimul moment. Ea a revenit la Survivor un an mai târziu.

Înainte de Survivor, tânăra de 18 ani făcuse furori la Ferma Vedetelor. A ocupat tot locul 2, după Augustin Viziru. Și l-a bătut în finală la probele fizice pe campionul mondial la MMA, Andrei Stoica. Actorul Piștereanu și bucătarul Toader au fost nevoiți să îi ceară scuze public pentru comportamentul lor, Elena impresionând prin valorile morale afișate.

