Proba care schimbă tot! Ce amprente au fost găsite pe paharul lui Gheorghe Dincă

A apărut o nouă probă în cazul ”Caracal”, iar acesta este încă un indiciu foarte important în sprijinul ipotezei care transmite că în jurul lui Gheorghe Dincă a existat o adevărată ”pânză de păianjen” a criminalității organizate. Jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan consideră că avem de-a face cu o rețea extinsă de trafic de persoane, Gheorghe Dincă nefiind acel ”lup singuratic” despre care s-a vorbit inițial.

Au fost descoperite amprente pe un pahar din locuința lui Gheorghe Dincă. Iar respectivele amprente nu îi aparțin ”Monstrului din Caracal”, ci lui… Bebe Strungaru, presupus complice al criminalului. Numai că acest Bebe Strungaru a declarat că nu îl cunoaște pe Gheorghe Dincă și că nu l-a întâlnit niciodată. Această declarație este infirmată, iată, de amprentele descoperite pe respectivul pahar, totul ducând spre concluzia preliminară că Dincă și Strungaru se cunoșteau și, posibil, făceau ”afaceri” împreună. Într-o astfel de situație, anchetatorii vor trebui să stabilească motivele care l-au determinat pe Strungaru să nege că îl cunoaște pe Gheorghe Dincă.

”Nu l-am văzut niciodată”

Reamintim că Bebe Strungaru a dat o declarație ”fermă” la România TV, susținând că drumurile sale nu s-au intersectat, niciodată, cu ale lui Gheorghe Dincă.

“Nu l-am văzut niciodată pe Gheorghe Dincă, nu am vorbit niciodată şi nu am avut nevoie niciodată de dumnealui. Eu am 63 de ani şi dumnealui 66. Eu am făcut şcoala profesională de Strungărie, la Severin. Dumnealui nu ştiu ce a făcut, dar în niciun caz nu am avut cum să ne întâlnim. Nu l-am cunoscut. Nu îl ştiam nici din vedere. Nu auzisem de el până acum. Nu m-a interesat”, a declarat Bebe Strungaru la RTV.