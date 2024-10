Probleme de sănătate pentru Andreea Marin! Ce i-au descoperit medicii, după 7 zile de analize

Andreea Marin are probleme de sănătate. Vedeta a trecut prin clipe care au extenuat-o, iar sănătatea i-a fost pusă la pământ. După o săptămână de internare, diagnosticul a apărut. Iată ce a declarat!

Andreea Marin a făcut declarații în legătură cu starea ei de sănătate, după ce a fost internată timp de o săptămână în spital. De asemenea, vedeta a recunoscut motivul pentru care a ajuns în această situație.

Deși este o femeie puternică, cunoscută pentru atitudinea veselă și zâmbetul nelipsit de pe chip, prezentatoarea trece prin momente neplăcute. „Zâna surprizelor” a ajuns pe mâinile medicilor, după o perioadă stresantă în care s-a suprasolicitat.

Prezentatoarea TV a organizat propria gală, a fost prezentatoare și s-a dedicat complet acestui eveniment important pentru sufletul ei. Deși s-a bucurat de un succes enorm și apreciere din partea tuturor, cele două zile de muncă fără oprire și fără somn au pus-o la pământ pe vedetă, aceasta ajungând într-un final să cedeze.

„A fost nevoie de o săptămână de analize pentru a ne da seama că am burnout, pentru a ne da seama ce este cu mine. Nu am dormit 48 de ore, deloc.”, a declarat Andreea Marin pentru Spynews.ro .

Vedeta nu a dormit timp de 48 de ore și a muncit foarte mult pentru a ieși totul impecabil, iar acest lucru i-a oferit și diagnosticul: burnout.

„Dacă te agiți, dacă muncești, dacă ești într-o viteză 48 de ore, și apoi ești în fața a 1000 de oameni în sală, în fața tuturor echipelor de televiziune prezente acolo, dai interviuri, faci gala, esti și producător și prezentator, intri într-o temere, e copleșitor din punct de vedere al emoțiilor. Nesomnul nu este deloc o idee bună, nu am să mai fac asta, m-am învățat minte și rezultatele…”, a continuat vedeta.

Perfecționistă din fire, Andreea Marin consideră că toată munca depusă nu i-a adus rezultatele așteptate.Vedeta a mărturisit că a avut de coordonat sute de oameni, iar această responsabilitate nu a fost deloc una ușoară.

„Nu am dormit pentru că nu apucam să termin tot ce aveam de făcut, oricum nu am reușit, am reușit să termin în proporție de 80% din tot ce mi-am propus. Dar era acea teamă că nu voi reușii să duc la bun sfârșit tot ceea ce mi-am propus. Eram o echipă frumoasă, dar puțini ca număr și în sală erau peste 1000 de oameni, sute de oameni de coordonat, nu a fost deloc ușor.”, a mai adăugat Andreea Marin pentru sursa citată.