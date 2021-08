Probleme pentru Bianca Drăgușanu! Fiica acesteia a fost internată în spital

Bianca Drăgușanu a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce, în urmă cu câteva zile a ajuns pe patul de spital cu perfuzii. Mai mult decât atât, blondina a povestit și un alt episod cumplit care s-a petrecut recent cu Sofia, fiica ei și a lui Victor Slav.

Sofia a fost chiar internată în spital, timp de patru zile. Fiica Biancăi Drăgușanu a acuzat stări de rău, astfel că mama ei a fost nevoită să ia o decizie pentru sănătatea micuței. Nu a avut încotro și a internat-o în spital, chiar în perioada în care tatăl e lipsea, fiind la munte cu noua parteneră.

Sofia a stat a avut gastroenterocolită și a stat internată timp de 4 zile pentru a se reface complet. Bianca Drăgușanu, însă, nu a avut voie să-și viziteze fiica, astfel că în spital cu micuța a stat mama vedetei. De altfel, Bianca are numai cuvinte de laudă la adresa mamei sale, despre care susține că ar fi stâlpul familiei.

„A stat internată patru zile, a avut gastroenterocolită. Mama a stat cu ea în spital, eu nu am avut voie să o vizitez. Mama e cel mai important pion în familie. Ea gătește, ea are grijă de mine și de Sofia’, a declarat Bianca Drăgușanu pentru impact.ro.

Și Bianca Drăgușanu a ajus la spital

Și Bianca Drăgușanu a ajuns la spital, după ce a leșinat în baie. Vedeta a povestit și motivul pentru care i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Am simțit o stare de slăbiciune, am apucat să o chem pe mama, înainte să leșin în baie. Aveam tensiunea foarte mică, și am mers la o clinică privată, unde mi s-a făcut o perfuzie.

Nu am stat internată, eu sunt cel mai bun doctor pentru mine, îmi cunosc organismul și știu de ce are nevoie. Eu dorm foarte puțin, cam cinci ore maxim, sunt hiperactivă. După ce am ajuns acasă, am băutat o grămadă de cafea, știu că ajută la creșterea tensiunii’, a declarat Bianca.

