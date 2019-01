Problemele de sănătate se țin lanț de Pepe, după accidentul de pe pârtie: “Am început anul cât se poate de prost“

Pepe a avut parte de probleme în ultima vreme, după ce s-a accidentat pe pârtie, un nou necaz i-a dat bătăi de cap. Artistul a făcut urcior, astfel că nu s-a simțit foarte bine în acest sfârșit de an, dar, după cum mărturisește și el, este bucuros că se simte bine și nu are încotro decât să meargă înainte.

„Am avut și urcior, am început anul cât se poate de prost. M-am speriat rău pe munte. Am început să plâng și mi-a înghețat lacrima, erau -18 grade. Noroc că fac recuperare. E nasol să ieși și să nu bei. Astăzi ies la alergat, n-am interdicții. Azi nici n-am luat antiiflamator. Sunt bine, suntem bine, mergem înainte”, a spus Pepe.

Urciorul (orgeletul) reprezintă o boală infecțioasă a glandelor sebacee localizate la nivelul ochilor. Acesta se manifestă sub formă de umflătură dureroasă, instalată pe pleoapa superioară sau pe pleoapa inferioară.

Pepe, accident cu ”placa”

Pepe a suferit un accident pe o pârtie din Brașov, în urma căruia s-a ales cu umărul dislocat. Vedeta a fost ajutată de un fizioterapeut, care i-a acordat ajutor imediat. Imaginile au fost postate de cei doi pe rețelele de socializare. Artistul a postat pe Instagram momentul în care un fizioterapeut i-a acordat ajutor după ce și-a dislocat umărul, în urma unui accident pe o pârtie din Brașov. „Din seria lucrurilor care … mi-a scos umărul, dar nu l-a pus el, Ionuț, la loc, ce credeți ??? Mulțumesc mult, Ionuț Bobit !!!”, a scris Pepe pe Instagram.

Cântărețul a admis că a suferit un accident, sâmbătă, pe o pârtie din Brașov, dar că acum se simte bine. „E ok acum. Eu sunt fizio-kinetoterapeut. Ne-am cunoscut pe pârtie și a fost de așa natură că am putut să îmi pun în practică meseria. Pepe a căzut cu placa și a avut o dislocare de umăr cu leziune și pe claviculă”, a spus Ionuț Bobit, care este unicul român care a absolvit studiile maestrului Chris Leong.