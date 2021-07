Proces din cauza unui... măr mâncat pe stradă. Totul s-a întâmplat în Iași

Chiar dacă în lume au existat și există motive aproape incredibile de a deschide un proces, în țara noastră, în Iași, există un motiv de proces aproape hilar. Mâncatul unui măr pe stradă.

Însă, părerile sunt împarțite, iar declarațiile celor două părți sunt contradictorii! Procesul Liviu C. și Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași a început în luna martie a acestui an. Prin acțiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iași, bărbatul a cerut anularea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor din data de 19 februarie 2021 și restituirea sumei achitate.

„Pe 19 februarie 2021, mă deplasam de la locuința mea către cabinetul medical din zona Gării Nicolina și am fost oprit de un echipaj de jandarmi, fiind întrebat de ce nu port mască. I-am explicat jandarmului că mâncam un măr, că mă grăbeam și că am probleme de sănătate care mă împiedică să respir normal. În plus, sunt șofer de autobuz transport persoane și trebuie să port masca 10-12 ore pe zi, am sinuzită acută și deviație de sept”, a spus ieșeanul în fața judecătorilor.

Reprezentanții Jandarmeriei susțin cu totul altceva

Însă, reprezentanții IJJ Iași au formulat o întâmpinare, prin care au solicitat respingerea plângerii contravenționale și menținerea procesului-verbal de constatare a contravenției și, implicit, a sancțiunilor aplicate, o amendă în valoare de 800 de lei, scrie bzi.ro.

„Pe data de 19 februarie 2021, la ora 10:30, un echipaj de jandarmi ce acționa în municipiul Iași a observat un bărbat care nu purta mască facială și care i-a spus unui agent: ‘Lăsați-mă în pace, că nu am timp de prostiile voastre! Mă grăbesc! Voi nici nu cunoașteți legea!’. Astfel, petentul a avut un comportament necooperant, arogant și a susținut că nu mai sunt obligatorii măștile.

De asemenea, petentul nu a precizat că suferă de afecțiuni respiratorii pentru care nu se recomandă purtarea măștii, ceea ce probabil l-ar fi împiedicat să își exercite și profesia de șofer de autobuz transport persoane. De asemenea, la momentul opririi, el nu consuma alimente sau lichide și nici nu fuma”, au declarat în instanță reprezentanții IJJ Iași.

