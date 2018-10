„Procurorul” mătură cu Bratu: „Ce spune e o sfidare, care compromite capacitatea de cunoaștere în ceea ce presupune meseria de antrenor!”

Legenda lui Dinamo, Cornel Dinu, nu a tolerat declarațiile și explicațiile lipsite de acoperire pe care Florin Bratu le-a dat recent. Fostul tehniciaan a mărturisit că nu-și asumă deloc dezastrul de la Dinamo din acest moment dar nici ratarea transferului lui Diego Fabbrini, italianul fiindu-i propus pe tavă înainte de a ajunge la Botoșani.

„L-am văzut pe marele Bratu, care a spus că nu simte niciun fel de răspundere față de ceea ce se întâmplă la Dinamo. Mi se pare o sfidare mai mult decât periculoasă pentru viitorul acestui fost jucător, pentru că tot ce se întâmplă la Dinamo este din cauza deciziilor luate de Bratu. Niculescu are o echipă moștenită…Ca să explici că n-ai vrut să-l iei pe Frabrinni, pentru ca trebuia să-l scoți pe Salomao sau pe Pesic, este din nou o sfidare, care compromite capacitatea de cunoaștere în ceea ce presupune meseria de antrenor. Domnul Bratu trebuia să se gândească că adus jucători, gen Axente sau Popovici, în momentul în care avea și altă opțiune. Dar lașitatea studioului sau lipsa de competență a adus tăcere. Lumea trebuie să înțeleagă, nu să fim într-o ceață totală. L-a adus pe Cooper, care are legătură doar cu celebrul test, sau Gomelt, sau gluma asta de jucător, Subotic, pe care nu l-am făcut terorist, ci terorizează fotbalul prin ceea ce face. Când l-am văzut pe Fabrinni, la Botoșani, am spus că este jucător soluție, foarte bun pentru campionatul nostru”, a declarat Cornel Dinu la Digi Sport.

Legenda lui Dinamo a mai spus că nu l-a surprins prestația pe care „câinii” au avut-o la Botoșani în duelul pierdut cu 2-0 în runda a XI-a și a afirmat că Dinamo are nevoie de încredere pentru siguranța play-out-ului.

„Nu m-a surprins prestația de la Botoșani. Majoritatea comentează și atât, deși avem nevoie de verdicte foarte clare. Foarte mulți nu vor să dea acestre verdicte din nepricepere sau din lașitate. Ca și în medicină, dacă nu ai diagnosticul și cine să-l pună nu poți să îndrepți acest fenomen numit fotbal. Dinamo are nevoie de o încredere pentru siguranța play-out-ului. Este foarte interesant, în ciuda faptului că nivelul de joc a scăzut mult, că jocurile sunt foarte echilibrate și este greu să distingi cine este pe primul loc și cine este pe ultimul loc”, a conchis „Procurorul”.