Profeția lăsată de Părintele Ilarion Argatu, înainte de moarte. România, printre statele lovite la nivel planetar: „Va fi pustiu peste tot”

Înainte ca Părintele Ilarion Argatu să decedeze (1999), a lăsat o profeție cutremurătoare. Cunoscut ca vizionar, părintele susține că, prin viziunea sa, țara noastră s-ar fi aflat printre statele lovite la nivel global. Profeția sumbră lăsată înainte de moarte ar avea în centrul atenției Bucureștiul, despre care spune că „jumătate din el era sub dărâmături”. Iată mai jos, în articol, una dintre viziunile părintelui care a fost hirotonit preot în Catedrala Mitropolitană din Iași, în 1940.

Părintele Ilarion Argatu a decedat în 1999. Înainte de moarte, a lăsat o profeție. Prin aceasta susținea că România s-ar afla pe lista statelor care vor fi lovite la nivel planetar. Mai cu seamă, este vorba despre o profeție care ar aduce „pustietate”, vor fi „dărâmături”, iar străzile vor fi pline cu „mașini de tot felul, care mai de care mai frumoase, mai luxoase, dar fără oameni”. Prin viziunea sa ar fi sesizat o „liniște ca de mormânt”, iar în pe drumul profeției ar fi întâlnit, pe o distanță de sute de kilometri, „șapte oameni îmbrăcați în haine albe”.

„Va fi pustiu peste tot și jumătate din București va fi sub dărâmături. Am văzut o jumătate de București sub dărâmături și jumătate în picioare, dar pustiu și gol, fără oameni. Pe străzi erau mașini de tot felul, care mai de care mai frumoase, mai luxoase, dar fără oameni. Puteai să-ți alegi pe care voiai. Nimeni nu era și nimănui nu-i trebuiau. Am văzut orașe și sate pustii, câmpii verzi, dar pustii. Am intrat într-o casă, să mă dumiresc, dacă este cineva acasă. Nimeni”, se arată în viziunea părintelui.

Vezi și SEMNALE EXTRATERESTRE RECEPTATE DE NASA ÎN URMĂ CU PUȚIN TIMP. ECHIPAMENTELE INSTALATE PE MARTE AU RECEPTAT CEVA NEOBIȘNUIT PE „PLANETA ROȘIE”

Părintele Ilarion Argatu și oamenii îmbrăcați în alb, prezenți în viziune

Părintele Ilarion Argatu era „stupefiat de acea liniște ca de mormânt” care rămăsese după dispariția oamenilor. În profeția lui ar fi întâlnit în jur de șapte persoane. Erau îmbrăcate în haine albe, despre care susținea că ar reprezintă un „semn că numai atâți drepți s-au mai găsit printre oameni”, în momentul în care „s-a produs cataclismul”.

„Pe aragaz, încă mai fierbea ceaunul cu mămăliguță, masa era aranjată. Jos, lângă aragaz, un șorț și haine femeiești, semn că a prins-o moartea pe gospodină făcând mâncare, iar pe scaune și spătar, haine bărbătești și femeiești, semn că stăteau la masă. M-am mirat și eram stupefiat de acea liniște ca de mormânt și de acel pustiu. Începând de la Galați și până în nordul Moldovei, nu știu dacă am întâlnit vreo șapte oameni de toți, așa de rari și de departe erau unii de alții, poate la sute de kilometri. Toți erau îmbrăcați în haine albe, semn că numai atâți drepți s-au mai găsit printre oameni când s-a produs cataclismul”, se arată în profeție.

Vezi și „VIN EXTRATEREȘTRII ÎN 2023!” PROFEȚIE ABRACADABRANTĂ FĂCUTĂ DE „CĂLĂTORUL ÎN TIMP DIN ANUL 2714”. PE CE DATĂ EXACTĂ SUSȚINE CĂ SE VA ÎNTÂMPLA

Profeția ajunge până în Rusia

Dar viziunile părintelui Ilarion Argatu trec dincolo de granițe și ajung până în Rusia, la Moscova. Și acolo, în viziunea lui, părintele susținea că a văzut oameni îmbrăcați în haine albe: „Am văzut până în Rusia. Până la Moscova, nu știu dacă or fi fost șapte oameni pe care i-am întâlnit și aceia erau îmbrăcați în haine albe. Pe aici, locurile erau arse, de parcă ar fi dat cineva foc la munți și la câmpii, și clădiri dărâmate ca la cutremur”. Părintele Argatu susținea, înainte de moarte, că „din cauza sărăciei, oamenii își vor vinde sufletul pentru hrană și îmbrăcăminte”.

„Lumea se va înrăi, vor dispărea dragostea și mila dintre oameni. Se vor contopi preoții cu mirenii și nu va mai fi cine să conducă pe credincioși. Vor conduce banul și interesul de a câștiga averi. Totul se va reduce la o simplă afacere. Nu vor mai pune preț pe mântuire, credință, frică de Dumnezeu, datorie, obligație, răspundere și conștiință, ci pe bani. Se vor vinde unii pe alții. Răutatea în lume va fi de nesuportat. Frica de Dumnezeu se va împuțina. Vom trăi timpurile cele de pe urmă”, se mai arată în cartea „486 de răspunsuri duhovnicești la întrebările credincioșilor, ale Părintelui Arhimandrit Ilarion Argatu”.

Sursă foto: captură video, Pixabay