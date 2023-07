Semnale extraterestre receptate de NASA în urmă cu puțin timp. Echipamentele instalate pe Marte au receptat ceva neobișnuit pe „planeta roșie”

NASA explorează intens planeta Marte. Recent, roverul Perseverance a fost trimis pe „planeta roșie”, iar descoperirile făcute sunt cel puțin interesante și ar putea indica urme de viață extraterestră. Ce au descoperit cercetătorii?

Potrivit NASA, roverul Perseverance a descoperit diverse materii organice, care ar putea fi dovezi ale vieții în craterul Jezero, de pe Marte. Descoperirile sugerează că un sistem mai complex, decât se credea anterior, ar fi putut exista pe planetă, în trecut.

Instrumentul Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (Sherloc) de pe rover este primul instrument care permite cartografierea și analiza la scară fină a moleculelor organice și a mineralelor de pe Marte. Perseverance a aterizat, în februarie 2021, în craterul Jezero, locul unui bazin antic al lacului cu potențial ridicat de locuibilitate în trecut.

(CITEȘTE ȘI: „VIN EXTRATEREȘTRII ÎN 2023!” PROFEȚIE ABRACADABRANTĂ FĂCUTĂ DE „CĂLĂTORUL ÎN TIMP DIN ANUL 2714”. PE CE DATĂ EXACTĂ SUSȚINE CĂ SE VA ÎNTÂMPLA)

Semnale extraterestre receptate de NASA

Din anul 2021, Perseverance colectează date de pe Marte, iar acum certătorii au făcut unele descoperiri interesante în privința materiilor organice de pe „planeta roșie”. Cum spuneam, roverul Perseverance a aterizat pe fundul craterului Jezero, iar structura geologică a podelei craterului a fost analizată folosind instrumente de la bordul roverului. De asemenea, acestea pot face fotografii și pot analiza rocile.

Potrivit studiului realizat de NASA, înțelegerea materiei organice ar putea face lumină asupra disponibilității surselor de carbon, cu implicații pentru căutarea potențialelor semne de viață. Până acum, au fost analizate două formațiuni de pe podeaua craterului Jezero.

Datele au arătat asocieri minerale diverse, care pot fi unice pentru fiecare formațiune. Materiile organice descoperite, dar și rocile s-ar fi putut forma prin depunere de apă sau în combinație cu materiale vulcanice. Ceea ce sugerează că s-ar fi putut forma din sedimentele cărate de un râu antic, ce curgea mult mai departe de craterul Jezero.

„Descoperirile noastre sugerează că poate exista o diversitate de molecule aromatice predominante pe suprafața marțiană, iar aceste materiale persistă în ciuda expunerii la condițiile de suprafață.

Aceste molecule organice potențiale se găsesc în mare parte în mineralele legate de procesele apoase, ceea ce indică faptul că aceste procese ar fi putut avea un rol cheie în sinteza organică, transport sau conservare”, au concluzionat realizatorii studiului, potrivit metro.co.uk.

De asemenea, nu este prima dată când este găsită pe Marte materie organică. Roverul Curiosity de la NASA a găsit, anul trecut, roci care conțineau carbon organic.

(VEZI ȘI: VOR SĂ DUCĂ EVOLUȚIA UMANĂ LA UN ALT NIVEL. MISIUNEA SPECIALĂ PE LUNĂ, CE INTENȚIONEAZĂ SĂ FACĂ NASA)