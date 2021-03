Profeția uluitoare a lui Carmen Harra, după protestele din București: ”De doi ani vorbesc despre asta! Doamne ajută!”

Bucureștiul este agitat de câteva zile, mii de oameni protestând din cauza restricțiilor impuse de autorități din cauza creștenii numărului de infectați cu noul coronavirus. Carmen Harra a făcut, în acest sens, o profeție de peste Ocean, acolo unde trăiește.

Prezicătoarea crede chiar că va pica Guvernul. ”Revoluția din România se va accentua, ducând la căderea conducerii, plecarea lui Arafat și instalarea unui nou guvern! Sunteți gata? Vă vorbesc despre asta de doi ani! Doamne ajută!”, a scris Carmen Harra, pe Facebook. (CITEȘTE ȘI: FIUL LUI FLORIN SALAM A VENIT LA PROTESTELE ANTI-RESTRICȚII, DEȘI UNCHIUL LUI A MURIT DIN CAUZA COVID-19)

Reacțiile admiratorilor au fost pe măsură. ”Probabil că din vara când Luna Neagra se mută în Gemeni vor plati și ei: Iohannis, Arafat, Orban, Vela sunt Gemeni și nu și au creat o karma buna deloc fata de poporul român. Eu personal mi-l doresc pe Calin Georgescu, este Berbec, pare un om integru și spiritualizat”, ”Doamna Carmen, vă contraziceți singură, va respect, dar nu cred o iota din ce spuneti Anul trecut ați zis că o să pice guvernul și Iohannis și că o să vină un nou președinte care nu are de a face cu politica. O să vedem că până acum nu s-a adeverit in niciun an! Luna noiembrie, imediat după alegerile parlamentare”, au fost primele comentarii. (NU RATA: PROTESTE ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN CARANTINĂ! TIMIȘORENII, REVOLTAȚI DE DECIZIA AUTORITĂȚILOR: „LIBERTATE”)

”Doamne ajută! Dumnezeu ne iubește și ne eliberează de întunecați”, ”Se pare ca ține tare de poziția lui!”, ”Nu știu cu ce preț vom reuși, dar și încrederea este zdruncinată tare mult. Alții ce vor urma vor face ceva din ce a mai rămas din țara noastră?”, ”Doamne ajută..dar oare cine va veni la conducere….că ne cuprinde teama și de mai rău”, ”Să vă audă Dumnezeu şi aşa să fie !! Poate mai avem o şansă de salvare până nu ne „desființează” efectiv ca şi nație, ca şi oameni…”, ”Pleaca unii, vin alții, asta nu va schimba mare lucru, indiferent cine va veni, pentru ce vremuri vor veni, tot mai greu va fi. Vai de noi. Nu ne rămâne decât să ne rugăm la Dumnezeu. Doamne ajută să fie bine!”, sunt celelalte comentarii ale admiratorilor prezicătoarei.