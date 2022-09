Prognoza ANM. Când va ninge în România. Ce transmit meteorologii

Prognoza ANM. Iarna ar putea să ne „ia prin surprindere din nou” anul acesta, spun meteorologii. Primii fulgi de zăpădă vor cădea în România în luna noiembrie, în zonele montane. În plus, vremea se va răci mai devreme față de anul trecut. Iată când va veni iarna în țara noastră și ce transmit meteorologii.

Dacă vara aceasta românii s-au „topit” la temperaturi de peste 40 de grade, se pare că, potrivit meteorologilor, iarna ar putea veni mai repede decât ne-am fi așteptat. Începând cu luna noiembrie a acestui an, temperaturile din termometre vor scădea considerabil, iar primii fulgi de zăpadă vor cădea în zonele montane, însă după jumătatea lunii noiembrie.

Când va fi prima ninsoare în România, iarna aceasta

Conform meteorologilor, iarna aceasta ne va lua „prin surprindere” din nou, iar temperaturile vor începe să scadă din luna noiembrie. După jumătatea lunii, țara noastră va avea peisaje de iarnă, însă, inițial, în zonele montane. Temperaturile vor atinge și maximum 5 grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea vor ajunge și la -4 grade Celsius.

Limitele vor ajunge la 14 grade Celsius, pe timpul zilei, iar de la finalul lunii noiembrie 2022, temperaturile vor fi negative, sub pragul de îngheț. Iar, dacă în zonele montane vor fi ninsori, în alte regiuni ale țării vor fi ploi și intensificări ale vântului în perioada respectivă.

De asemenea, până când primii fulgi de nea se for așeza în zona montană, meteorologii anunță, cel puțin pentru luna septembrie a acestui an, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, averse torențiale și izolat grindină în mai multe regiuni. În plus, vor mai exista și perioade de instabilitate atmosferică, însă pe arii restrânse.

