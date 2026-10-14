Prognoza meteo azi, 14 octombrie 2026. Ploi în sud, vânt puternic în est și frig pătrunzător peste noapte

Vremea rămâne rece în România miercuri, 14 octombrie 2026, chiar dacă temperaturile maxime vor crește ușor față de ziua precedentă, mai ales în sudul și sud-vestul țării. Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 14 octombrie, ora 09:00 – 15 octombrie, ora 09:00, ploile slabe vor apărea în special în Dobrogea, sudul Munteniei și al Olteniei, în timp ce vântul va avea intensificări importante în estul și sud-estul țării, dar și în zona montană înaltă. Nopțile vor deveni deosebit de reci, cu temperaturi negative în unele regiuni și valori care pot coborî până la -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali.

Vremea în România

Miercuri, 14 octombrie, vremea se va menține rece pentru această perioadă a anului, însă valorile termice din timpul zilei vor fi ușor mai ridicate decât cele înregistrate anterior, în special în sud-vestul țării și local în regiunile sudice. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a teritoriului, dar vor exista și intervale cu înnorări, însoțite de ploi slabe pe arii restrânse.

Precipitațiile sunt așteptate în timpul zilei în Dobrogea, în sudul Munteniei și în sudul Olteniei, iar spre sfârșitul nopții vor exista condiții pentru apariția unor ploi slabe și în regiunile nordice.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea zonelor, însă în prima parte a intervalului va avea intensificări în Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor atinge în general 40–55 km/h. La altitudini mari, în special în Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vitezele vântului vor ajunge la 60–80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Banatului și în dealurile subcarpatice ale Olteniei. Pe timpul nopții, minimele vor coborî la valori cuprinse între -2 și 8 grade, cu temperaturi de până la -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral vor fi posibile valori de aproximativ 10 grade.

Dimineața și noaptea, izolat, se vor forma ceață și brumă, în special în zonele unde temperaturile vor coborî spre pragul înghețului.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În regiunile nordice și vestice, vremea va rămâne rece pentru mijlocul lunii octombrie, însă în vest se va resimți o ușoară încălzire față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări, iar spre sfârșitul nopții vor exista condiții pentru ploi slabe în nordul țării.

În Banat, temperaturile vor fi printre cele mai ridicate din România, mai ales în partea sudică a regiunii, unde maximele se vor putea apropia de 20 de grade. În Crișana, Maramureș și nordul Transilvaniei, vremea va avea în continuare un caracter rece, iar nopțile vor aduce temperaturi scăzute.

Vântul va sufla în general slab și moderat în zonele joase, însă în Munții Banatului, la altitudini mari, rafalele vor putea atinge 60–80 km/h. Dimineața și noaptea, în unele zone joase, vor exista condiții pentru ceață și brumă.

Sudul și sud-estul țării

În Muntenia, vremea va fi rece, cu înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, în special în partea sudică a regiunii. Temperaturile din timpul zilei vor fi ușor mai ridicate decât în ziua precedentă, însă atmosfera va rămâne răcoroasă pentru această dată calendaristică.

În estul Munteniei, vântul va avea intensificări, cu viteze care vor ajunge în general la 40–55 km/h, mai ales în prima parte a intervalului. În restul regiunii, vântul va sufla slab până la moderat.

Noaptea, temperaturile vor scădea semnificativ, iar în zonele mai puțin urbanizate se vor putea înregistra valori apropiate de pragul înghețului. Spre dimineață, izolat, vor exista condiții pentru formarea ceții.

Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia se va număra printre regiunile în care încălzirea față de ziua precedentă va fi mai evidentă, chiar dacă vremea va rămâne rece pentru această perioadă. În dealurile subcarpatice ale Olteniei se vor înregistra unele dintre cele mai ridicate temperaturi din țară, maximele putând ajunge până spre 20 de grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar în sudul regiunii vor apărea pe arii restrânse ploi slabe în timpul zilei. Vântul va sufla în general slab și moderat în zonele joase, în timp ce la munte se vor înregistra intensificări mai importante.

Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea considerabil, iar în unele zone vor exista condiții pentru apariția brumei.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va rămâne rece, cu cer variabil și perioade de înnorări. În prima parte a intervalului, vântul va avea intensificări în jumătatea sudică a regiunii, unde rafalele vor atinge în general viteze de 40–55 km/h.

În nordul Moldovei, spre sfârșitul nopții, vor exista condiții pentru apariția unor ploi slabe, în timp ce în restul regiunii probabilitatea precipitațiilor va fi mai redusă.

Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul general de 12–20 de grade prognozat la nivel național, iar noaptea vremea va deveni deosebit de rece, mai ales în zonele depresionare și în apropierea Carpaților Orientali.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va rămâne rece, iar diferențele de temperatură dintre zi și noapte vor fi importante. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, în timp ce temperaturile minime vor coborî sub zero grade în unele zone.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile Carpaților Orientali, unde mercurul din termometre poate coborî până spre -5 grade Celsius. În aceste condiții, dimineața și noaptea vor exista condiții pentru formarea brumei, iar izolat se poate produce ceață.

În zona montană înaltă, vântul va fi principalul fenomen meteorologic de urmărit, deoarece în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură rafalele vor atinge 60–80 km/h, în special în prima parte a intervalului.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi rece și vântoasă, iar pe parcursul zilei cerul va prezenta înnorări și vor apărea ploi slabe pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 40–55 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig.

Pe litoral, temperaturile nocturne vor fi mai ridicate decât în majoritatea celorlalte regiuni ale țării, minimele putând ajunge până spre 10 grade Celsius. Cu toate acestea, vântul și perioadele cu înnorări vor face ca vremea să fie mai puțin plăcută pentru activitățile în aer liber.

Vremea în Capitală

În București, miercuri, 14 octombrie 2026, vremea se va menține rece pentru această perioadă, chiar dacă temperaturile din timpul zilei vor fi ceva mai ridicate decât în zilele precedente.

Cerul va avea înnorări temporare în prima parte a zilei, când vor exista și condiții pentru ploi slabe, însă din orele serii acesta va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificările importante prognozate pentru estul Munteniei și Dobrogea.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 16 și 17 grade Celsius, iar pe timpul nopții minima va coborî la 5–6 grade. În zona periurbană a Capitalei, temperaturile vor putea scădea până spre 2 grade Celsius.

Spre sfârșitul intervalului de prognoză vor exista și condiții pentru formarea ceții, în special în zonele periferice și în apropierea suprafețelor cu umiditate mai ridicată.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, vremea va rămâne rece pentru această perioadă, cu cer variabil și înnorări temporare. Temperaturile din timpul zilei vor fi moderate, însă noaptea se va răci considerabil, în concordanță cu evoluția vremii din Transilvania. În zonele joase din împrejurimi vor exista condiții pentru ceață și brumă.

Timișoara

La Timișoara, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă, pe fondul creșterii temperaturilor din vestul și sud-vestul țării. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări, iar temperaturile diurne vor fi mai plăcute decât în multe alte regiuni. În sudul Banatului, maximele se vor putea apropia de 20 de grade Celsius.

Iași

La Iași, vremea va rămâne rece, cu cer variabil și înnorări temporare. Vântul va putea avea unele intensificări, în contextul condițiilor prognozate pentru jumătatea sudică a Moldovei, iar temperaturile nocturne vor fi scăzute. Spre sfârșitul nopții, în nordul regiunii vor exista condiții pentru ploi slabe.

Craiova

La Craiova, vremea va fi în ușoară încălzire față de ziua precedentă, dar se va menține răcoroasă pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și posibilitatea apariției unor ploi slabe în sudul Olteniei. Cele mai ridicate temperaturi din regiune, de până spre 20 de grade, sunt așteptate în zona dealurilor subcarpatice.

Constanța

La Constanța, vremea va fi rece și vântoasă, cu înnorări și posibilitatea apariției unor ploi slabe în timpul zilei. Vântul va avea intensificări, cu rafale care vor putea atinge 40–55 km/h în Dobrogea, mai ales în prima parte a intervalului. Pe litoral, temperaturile minime nocturne se vor putea situa în jurul valorii de 10 grade Celsius.

Brașov

La Brașov, vremea va fi rece, cu cer variabil și perioade de înnorări, iar noaptea temperaturile vor coborî considerabil. În depresiunile din Carpații Orientali, valorile minime vor putea ajunge până spre -5 grade Celsius, existând condiții pentru formarea brumei. La altitudini mari, în Carpații de Curbură, vântul va avea rafale de 60–80 km/h.

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