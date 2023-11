Proiect de lege bombă pentru șoferii din România. Este vorba despre valabilitatea permiselor de conducere

Zilele acestea a fost publicat un proiect de lege care vizează șoferii din România și modificarea legislației cu privire la permisul de conducere. Șoferii care au până în 70 de ani ar putea avea posibilitatea de a-și reînnoi permisul mai rar. Parlamentarii discută actul, pentru a vedea dacă se va transforma în reglementare.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice este în discuții. În prezent, un șofer care are sub vârsta de 70 de ani trebuie să își schimbe documentele odată la 10 ani. Dacă proiectul va deveni lege, actele vor fi valabile 15 ani.

„Art. I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 24, alin. (5) punctul b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) 15 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile

AM, Al, A2, A, B, Bl şi BE”, se arată în proiect.

Ce se întâmplă cu valabilitatea permiselor de conducere

Potrivit documentului postat de Senatul României, cei care au peste 70 de ani vor fi nevoiți să-și schimbe documentele odată la 5 ani. Românii care dețin permis de conducere și au mai bine de 80 de ani vor fi nevoiți să se prezinte din doi în doi ani.

„2. La articolul 24, după alin. (5) punctul b) se introduc două puncte noi, punctul c) şi d) cu următorul cuprins:

c) valabilitatea administrativă a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl şi BE, deţinute de persoane cu vârsta de 70 de ani şi peste această vârstă este de 5 ani.

d) valabilitatea administrativă a permiselor de conducere de toate categoriile, deţinute de persoane cu vârsta de 80 de ani şi peste această vârstă este de 2 ani.

Art. II. – Permisele de conducere pentru vehiculele din toate categoriile eliberate de autorităţi înaintea publicării prezentei legi în Monitorul, oficial, îşi păstrează valabilitatea administrativă înscrise pe acestea.

Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare”, extras din proiect.

